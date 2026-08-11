‘Potro’ Gutiérrez sobre la entrega de los jóvenes: “Tienen que ser profesionales antes que felices”

Si hablamos de un entrenador que ha dejado huella en las categorías inferiores en el futbol mexicano, sin duda nos referimos a Raúl Gutiérrez. El ‘Potro’ es recordado, en su larga trayectoria, por el título en el Mundial Sub-17.

En 2011, esa gran camada de jugadores jóvenes maravilló a todo México y logró alzarse con el trofeo en territorio nacional. Sin embargo, la gran mayoría no pudo consolidarse en Primera División porque no siempre están dispuestos a pagar el precio.

Eres jugador profesional, no tienes fines de semana, tus vacaciones no son las mismas. Si el jugador cree que tiene derecho a ser feliz antes que ser jugador profesional, está equivocado”, afirmó.

Hoy, el ‘Potro’ Gutiérrez ha revelado, durante el show de Imagen Televisión ‘De la que Pica’, el secreto del por qué muchos de los jóvenes no se consolidan en el futbol mexicano.

El Potro Gutiérrez durante su proceso en la Selección Mexicana Sub-17 Mexsport

Anteponer el oficio de futbolista, antes que la felicidad; el secreto del Potro Gutiérrez

En la charla con Javetas, conductor del programa, el Potro Gutiérrez mencionó que muchas veces, el jugador joven debe de superar muchos obstáculos y, en varias ocasiones, no logran concentrarse.

“El jugador joven tiene que luchar contra muchas cosas y muchas veces no logra adaptarse. Viene el tema de sacrificar los distractores, a veces el jugador no está preparado. Hay que tener calidad futbolística y calidad de pensamiento”, comentó.

De igual manera, Gutiérrez dejó en claro que, a diferencia de años atrás, hoy el jugador joven gana mucho más, algo que antes no se lograba e inclusive se jugaba sin paga.

“El futbol ha ido evolucionando. Por ejemplo, lo que gana hoy el jugador joven es impresionante. Antes era complicadísimo. El primer año que tú jugabas preguntabas ‘¿Cuánto voy a ganar?’ y no cobrabas, te decían que debías de demostrar”, refirió.

Algo que aprendió con los años el Potro Gutiérrez fue que la vida de un jugador no es la misma a la del resto del mundo, los sacrificios de la vida personal, a veces suelen ser demasiado altos para algunos.

¿Por qué los campeones de la Sub-17 no lograron consolidarse en Primera División?

Dentro de la misma charla en ‘De la que Pica’, el Potro Gutiérrez habló acerca de los problemas que tuvieron los jugadores que se fueron Campeones del mundo Sub-17. Para el exseleccionador mexicano hubo muchos factores.

“Hay varios principios básicos para que un jugador termine jugando en Primera División. El primero es su calidad futbolística y el segundo es su pensamiento. Conocí algunos jugadores que el peor enemigo de ellos fue el papá representante, y las políticas de los clubes también entra”, comentó.

Si bien hubo jugadores con mucha calidad y proyección en esa Sub-17, para el Potro Gutiérrez esos futbolistas les faltó mucho para poder brillar y formarse dentro del futbol mexicano.

Javetas en el show ‘De la que Pica’ ha logrado develar varios secretos del futbol, por eso no te lo pierdas en todas las plataformas de Grupo Imagen, todos los martes a las 19:00 encontrarás un nuevo capítulo de la serie.