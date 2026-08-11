Bauer luce y los Diablos Rojos del México se adelantan en los playoffs de la LMB contra Oaxaca

Trevor Bauer volvió a aparecer cuando los Diablos Rojos del México más lo necesitaban. Después de perderse la salida en el Juego 1 por molestias en el cuello, el ganador del premio Cy Young en 2020 dominó durante siete entradas y la novena capitalina derrotó 3-1 a los Guerreros de Oaxaca en el tercer juego de la serie de playoffs, disputado en el Estadio YU’VA.

Con el triunfo, los Diablos tomaron ventaja de 2-1 en la serie y se colocaron a dos victorias de avanzar a la siguiente ronda. Oaxaca tendrá que responder este miércoles en casa para evitar que la serie se coloque contra la pared.

El partido comenzó con un duelo de pitcheo que mantuvo a las ofensivas bajo control. William Cuevas fue el encargado de abrir por los Guerreros, pero Bauer fue el mandón.

¿Cómo anotaron los Diablos Rojos?

Los Diablos Rojos golpearon primero en la parte alta de la primera entrada. Julián Ornelas conectó un imparable productor que permitió a Jon Singleton timbran con la carrera de la quiniela

Oaxaca tuvo una respuesta defensiva en el segundo episodio. Ricardo Valenzuela realizó un tiro preciso para retirar al corredor que intentaba robarse la almohadilla y consiguió el tercer out para frenar la amenaza de los visitantes.

Cuevas logró mantener el juego cerrado durante las siguientes entradas, pero Diablos encontró la manera de ampliar la diferencia en el cuarto capítulo.

Franklin Barreto conectó un cuadrangular solitario y puso la pizarra 2-0. El batazo permitió a México tomar una ventaja que Bauer se encargó de proteger desde la lomita.

El abridor de los Diablos mantuvo a raya a los Guerreros durante las primeras seis entradas. Oaxaca buscó oportunidades, pero no consiguió encontrar el batazo oportuno para meterse en el partido. Bauer ponchó a 10 enemigos y apenas aceptó tres hits y una carrera.

La tercera carrera escarlata llegó en la séptima. Carlos Sepúlveda aprovechó un balk para cruzar el plato y colocar el marcador 3-0.

En el cierre de ese mismo episodio, Mel Rojas Jr. conectó un cuadrangular solitario que encendió al Estadio YU’VA y recortó la diferencia a 3-1.

Los Guerreros todavía tuvieron dos entradas para intentar regresar al partido, pero el relevo de los Diablos hizo el trabajo y cerró las puertas.

Bauer terminó como el pitcher ganador después de lanzar siete entradas, mientras William Cuevas cargó con la derrota tras cinco innings. Tomohiro Anraku consiguió el salvamento.

Bauer ya hizo su parte. Ahora los Diablos tienen el control de la serie.