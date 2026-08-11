A sus 40 años y sin equipo: Así es la brutal rutina de Sergio Ramos tras su paso por Monterrey

Sergio Ramos sigue teniendo la mentalidad de un futbolista competitivo a pesar de no estar en el terreno de juego. Aunque el defensor español no tiene equipo y coquetea con el retiro, tiene una semilla por cerrar el círculo en algún club.

Después de su paso por el Monterrey de un año, que culminó en diciembre de 2025, Sergio Ramos regresó a España en donde se arremangó en la búsqueda de comprar al Sevilla, el equipo que lo formó siendo joven.

Pero al encontrar diversas trabas y hasta acusaciones de promesas falsas, Ramos se ha metido de lleno a entrenar en su finca mostrando un físico envidiable a los 40 años para muchos jugadores actuales.

SERGIO RAMOS ENTRENA EN SU FINCA

Ramos tiene una finca de 44 hectáreas en Bollullos de la Mitación, en Sevilla, en donde entrena bajo un tejado y con un preparador físico particular.

Ahí demostró que guarda velocidad, reflejos y, sobre todo, capacidad pulmonar para realizar los ejercicios y estar a tono.

El último semestre lo aprovechó para descansar y asistir al Mundial con su selección en Estados Unidos y apoyarlos.

Pero después de la celebración, insiste en que puede jugar un poco más tras su exitoso paso en el Real Madrid y el París Saint-Germain.

Sergio Ramos sigue teniendo esa garra que muchos defensores carecen en la actualidad. La respuesta es siempre la misma del español: "el fútbol es un juego para darlo todo".

Por eso practica a tope bajo el calor andaluz, se perfecciona corriendo y también tiene sesiones de relajación en jacuzzi, todo dentro de su propiedad.

Lo último de Ramos fue con los Rayados del Monterrey

Ramos intentó comprar al Sevilla prometiendo una fuerte inversión de un capital, pero los accionistas lo acusaron de tratar de engañarles. Aún así, se mantiene en la oferta que lanzó de 279 millones de dólares por el 85 por ciento del club, pero a plazos, lo que no ha convenido del todo a los socios.

Ramos jugó en México por un año. IG: sergioramos

El último equipo en el que jugó fue el Monterrey, con el que jugó 34 partidos entre Liga y Mundial de Clubes haciendo en total 8 goles.