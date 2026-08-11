Tigres vence a Vancouver en penales pero queda fuera de la Leagues Cup tras final de pesadilla

Finalmente, la lentitud de juego y la falta de pericia atraparon a los Tigres, que quedaron fuera de la Leagues Cup a pesar de ganar en penales 5-4 a los Whitecaps de Vancouver.

Los felinos, uno de los pocos equipos que consiguieron ser locales en el torneo binacional, apretaron a sus rivales casi todo el partido; sin embargo, perdieron la ventaja a 10 minutos del final y se condenaron a tirar penales.

Aunque existen victorias que siempre sanan el orgullo, terminan siendo pírricas. Tigres ganó los dos puntos de este descabellado torneo al vencer en penales, pero obligado como estaba a ganar en el tiempo reglamentario, ve cómo se esfuma la opción de jugar los cuartos de final.

Tigres estrenó uniforme, pero no pudo avanzar

A pesar de que estrenaron un uniforme retro de gran aceptación entre los aficionados y al jugar en su campo, los norteños mexicanos no lograron emocionar con su futbol ni tampoco mostraron potencial avance con Hernán Elizondo en el banquillo, quien sabe que va de paso y que este resultado anula cualquier opción de seguir al frente.

Cesar Araujo salió lesionado tras esta jugada. Mexsport

El gol del Búfalo Rodrigo Aguirre abrió una puerta al optimismo, pero Vancouver, que llegó a Monterrey sin su principal figura, Thomas Müller, reaccionó al minuto 80 con el tanto de Emmanuel Sabbi.

Tigres pagó con esto su displicencia en el campo, con Juan Brunetta como única guía en el ataque, pero con serias desconexiones entre líneas y, sobre todo, poca ambición para mantener el resultado a favor que les hubiera permitido mantenerse con vida en el torneo.

Nahuel Guzmán, otra vez del cielo al suelo

Las desconcentraciones eran evidentes en los felinos, que sufrieron ataques constantes y elevaron a Nahuel Guzmán al punto de figura, lo que causó malestar entre los fanáticos, sobre todo porque, como suele suceder con el argentino, pasa muy rápido del cielo al suelo y se fue expulsado junto a Diego Lainez; es decir, Tigres terminó pidiendo la hora y con nueve hombres.

Nahuel Guzmán volvió a ser expulsado con Tigres. MexSport

En los penales quedó Carlos Felipe Rodríguez, que ayudó a que el equipo ganara, pero al mismo tiempo quedara fuera del torneo.