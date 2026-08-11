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Columbus Crew vs Pumas EN VIVO ONLINE Gratis | Leagues Cup 2026

Última jornada de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026 y los Pumas buscarán cerrar con victoria ante un duro rival, el Columbus Crew

Por: Eduardo Cristobal Colin

Columbus Crew vs Pumas EN VIVO ONLINE GRATIS
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Escudo Columbus Crew
COLUMBUS CREW
00
PUMAS
Logo Pumas de la UNAM
los pumas se despiden de la Leagues cup y lo harán enfrentando al poderoso columbus crew
alineación columbus
16:40 HrsLA ALINEACIÓN DE COLUMBUS CREW
16:30 HrsLA PLAYERA DE PUMAS ESTA NOCHE

Los Pumas se despiden de la Leagues Cup 2026 y esta será la playera que usará ante Columbus. 

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