Leagues Cup 2026: resultados del martes y tabla de clasificados a Cuartos de Final

La Leagues Cup cambió de ritmo este martes. La tercera jornada de la Fase Uno comenzó con varios clubes de Liga MX obligados a responder después de dos fechas en las que MLS había conseguido tomar ventaja en la pelea por los boletos a los cuartos de final. Y aunque la definición todavía continuará entre miércoles y jueves, algunos equipos del futbol mexicano encontraron motivos para respirar.

En seis partidos disputados este martes, Liga MX consiguió dos victorias, MLS ganó dos y hubo dos empates en tiempo regular. Atlas y Pachuca fueron los equipos mexicanos que salieron con una sonrisa, mientras Pumas y Juárez terminaron su participación con resultados que no les alcanzaron para cambiar su panorama. Tigres necesita combinación de resultados para mantenerse en la pelea.

Tigres dejó escapar la calificación

Tigres tuvo la clasificación en sus manos y terminó mirando hacia otros estadios. El conjunto regiomontano dejó escapar una ventaja ante Vancouver Whitecaps, empató 1-1 y, aunque consiguió el punto extra al imponerse en la tanda de penales, terminó con un panorama complicado para alcanzar los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

El equipo dirigido por Hernán Elizondo necesitaba ganar durante los 90 minutos para fortalecer sus posibilidades. En cambio, después de ponerse arriba en el marcador, permitió la reacción del conjunto canadiense y tuvo que conformarse con una victoria desde los once pasos. La Leagues Cup otorga un punto adicional al equipo que gana una tanda después de un empate en tiempo regular.

Así comenzó la jornada

La jornada comenzó con Columbus Crew y Pumas empatados 1-1. El conjunto universitario consiguió competir después de haber sufrido dos derrotas en sus primeros compromisos. Llegó eliminado a la contienda. Columbus, por su parte, sumó otro resultado importante en su camino hacia la siguiente ronda.

El Columbus se adelantó con tanto de Tarun Karumanchi al minuto 9. Álvaro Angulo empató al 45 para los universitarios. El conjunto de la MLS se llevó el punto adicional al ganar en penales.

Después llegó una de las mejores noticias para México. Atlas derrotó 2-1 a FC Cincinnati como visitante. El conjunto rojinegro aprovechó una noche complicada del equipo de Ohio y cerró su participación con una victoria que, además, significó uno de los golpes más importantes de Liga MX en la jornada. Florián Monzón y Jesús Serrato anotaron por el equipo tapatío.

Pachuca gana en el último suspiro

Los Tuzos vencieron 1-0 a Charlotte FC y evitaron terminar la competencia sin una victoria. Fue un partido cerrado, definido por un gol en tiempo de compensación por parte de Alan Bautista.

El que no pudo repetir la hazaña fue Atlante. El equipo azulgrana cayó 3-1 ante Minnesota United y terminó pagando caro un partido en el que necesitaba sumar para mantener sus posibilidades. .

La otra derrota mexicana llegó en Utah. Real Salt Lake derrotó 3-0 a FC Juárez. Juárez había comenzado la Leagues Cup con una de las sorpresas del torneo al vencer a Minnesota, pero ahora el boleto no está en su control. Se quedaron con sis puntos y ahora les toca esperar los encuentros de Toluca y Monterrey este miércoles, para saber si llegan a la siguiente fase.

La Leagues Cup todavía no tiene definidos todos sus cuartos de final. La tercera jornada continuará este miércoles y terminará el jueves, cuando se conozcan los ocho equipos que sobrevivirán a una Fase Uno que ha dejado más igualdad de la esperada.

Clasificados al momento

La Fase Uno de la Leagues Cup comienza a definir a sus ocho sobrevivientes.

Liga MX

América — 6 puntos Cruz Azul — 6 puntos León — 6 puntos FC Juárez — 6 puntos

MLS