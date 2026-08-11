Mal y de malas: Sebastián Córdova se rompe el ligamento y Pumas pierde a su refuerzo estelar

Pumas recibió una de las peores noticias posibles después de su partido ante el Columbus Crew en la Leagues Cup. Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

El Club Universidad Nacional confirmó este martes la gravedad de la lesión después de realizar las evaluaciones médicas correspondientes. El diagnóstico deja al conjunto universitario sin uno de sus refuerzos más importantes para el Apertura 2026 y abre para el futbolista un largo proceso de recuperación que podría extenderse alrededor de nueve meses.

El Club Universidad Nacional informa que después de efectuarse las evaluaciones médicas correspondientes, el jugador Sebastián Córdova presenta una ruptura completa de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, informó Pumas en su comunicado.

El club explicó que Córdova tendrá que pasar por el quirófano y que todavía no existe una fecha definitiva para su regreso a las canchas.

Debido a este diagnóstico, el jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y se estima que el tiempo de recuperación será conforme a su evolución”, señaló el conjunto universitario.

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¿Cómo se lesionó Sebastián Córdova?

La lesión ocurrió durante el partido entre Pumas y FC Cincinnati en la Leagues Cup. Córdova ingresó como suplente durante el segundo tiempo y apenas unos minutos después protagonizó una acción que terminó con la rodilla izquierda comprometida.

El mediocampista intentó presionar la salida del conjunto estadounidense, pero su pierna quedó atorada en el terreno de juego. El movimiento provocó que la rodilla cediera y Córdova terminara tendido sobre el césped con evidentes muestras de dolor.

El jugador se llevó las manos al rostro y posteriormente a la zona afectada. Las asistencias médicas ingresaron de inmediato y, después de revisarlo durante algunos minutos, determinaron que no podía continuar.

Córdova abandonó el terreno de juego en camilla y posteriormente fue visto utilizando una férula. Debido a que los primeros estudios realizados en Estados Unidos no fueron concluyentes por la inflamación de la zona, Pumas decidió enviarlo de regreso a México para realizarle nuevas evaluaciones.

Ahora el diagnóstico ya está confirmado: ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

La lesión llega en un momento complicado para Pumas, que había apostado por Córdova como una de las piezas importantes de su proyecto para el Apertura 2026. El mediocampista había llegado al conjunto universitario con la expectativa de convertirse en uno de los futbolistas capaces de darle mayor desequilibrio y generación de juego al equipo.

Por ahora, Pumas no estableció una fecha para su regreso. El siguiente paso será la cirugía y posteriormente comenzará un proceso de rehabilitación cuya duración dependerá de la evolución del futbolista.