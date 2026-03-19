Irán lanza ultimátum al Mundial 2026: "Boicotearemos a Estados Unidos"

La tensión política entre la República Islámica de Irán y Estados Unidos ha alcanzado las oficinas de la FIFA y ha puesto en jaque a la organización que tiene el fuerte respaldo del presidente Donald Trump luego de que el presidente de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI), Mehdi Taj, confirmó que la postura de su nación es firme ante el conflicto bélico: participarán en la justa mundialista, pero bajo ninguna circunstancia pisarán territorio estadunidense.

“Boicotearemos a Estados Unidos, pero no boicotearemos la Copa del Mundo”, sentenció Taj, dejando claro que la intención es disputar sus encuentros de fase de grupos frente a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda, pero fuera de las sedes de Estados Unidos.

El factor Trump y la exigencia de cambio de sede

El argumento de la federación iraní surge tras las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió que no sería apropiado para la "vida y seguridad" de los jugadores iraníes estar en EE. UU. El mensaje fue tomado por diversos caminos, desde críticas a un país que no puede garantizar la seguridad en un torneo de esta magnitud hasta aquellos que consideran fue una amenaza directa.

Ante esto, Taj publicó en redes sociales en días pasados: “Dado que Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos”.

Actualmente, el equipo iraní se encuentra concentrado en Antalya, Turquía, donde jugarán amistosos ante Nigeria y Costa Rica. Desde ahí, mantienen la presión para que México asuma la localía de sus encuentros. Cabe destacar que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ya manifestó que su país ve “factible” recibir estos partidos, una opción que aliviaría la tensión logística del torneo, pero que la FIFA ha dicho que está lejano a ser una posibilidad.

La respuesta de la FIFA: El calendario es inamovible

Pese a las negociaciones mencionadas por Mehdi Taj, el máximo organismo del fútbol mundial ha mostrado resistencia. En un mensaje enviado a la agencia AFP, la FIFA instó a las federaciones a que “disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”.

Aunque la FIFA reconoce estar en “contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán”, hasta el momento no se ha oficializado ningún cambio de sede.

La FIFA ha sido criticada luego de la relación cercana del presidente Gianni Infantino con Donald Trump a quien, en el pasado sorteo, le entregó la primera edición del Premio de la Paz.