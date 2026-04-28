El inusual horario en el que 'Canelo' Álvarez peleará desde Arabia Saudita

Para los miles de fanáticos del boxeo en nuestro país, disfrutar de los combates de 'Canelo' Álvarez implica prepararse para un evento especial la noche del fin de semana. Sin embargo, su próximo compromiso internacional en Arabia Saudita, programado para el mes de septiembre, traerá consigo un cambio drástico en las costumbres de todos los espectadores. El peleador tapatío decidió modificar su logística de manera radical y, en esta ocasión, subirá al cuadrilátero en un horario totalmente inusual para el territorio azteca, obligando a sus seguidores a sintonizar la televisión a plena luz del día.

UN CAMBIO DE ESTRATEGIA TRAS LA AMARGA EXPERIENCIA

La decisión de alterar el reloj para esta velada deportiva no surgió por mero capricho. Los seguidores del excampeón recordarán a la perfección lo que ocurrió en mayo del año pasado, cuando el tapatío enfrentó y derrotó a William Scull. En aquel momento, el equipo de 'Canelo' cometió un error de cálculo monumental. Con el afán de mantener intacto el codiciado horario estelar de las televisoras en el continente americano, organizaron y programaron el combate a las seis de la mañana, tiempo local de Medio Oriente.

'Canelo' Álvarez vs William Scull REUTERS

El resultado de ese riesgoso experimento dejó mucho que desear en cuanto a espectáculo visual. La función lució completamente desangelada, carente del ambiente que siempre caracteriza a este tipo de mega eventos. Durante una sincera charla en el podcast Oso Trava, el propio boxeador confesó lo sumamente extraña que resultó esa vivencia sobre la lona. Admitió frente a los micrófonos que se sintió "norteado" al intercambiar golpes al amanecer, lidiando con una arena semivacía y experimentando una sensación de desconcierto total. Por esa razón, fue tajante al asegurar que jamás volvería a someter a su cuerpo y a su mente a esas condiciones tan desgastantes, priorizando su comodidad física sobre cualquier estándar televisivo occidental.

EL PRÓXIMO RIVAL Y LA CONDICIÓN IMPUESTA EN MEDIO ORIENTE

Con la dolorosa lección bien aprendida, las negociaciones para su retorno tomaron un rumbo muy distinto. El influyente jeque Turki Al-Sheikh fungió como el máximo encargado de definir la sede saudí, y esta vez, las reglas locales dictarán el ritmo exacto de la velada. 'Canelo' Álvarez peleará en el horario nocturno normal de aquella región. ¿Qué significa esto para los millones de aficionados mexicanos? Que la esperada transmisión del encuentro ocurrirá durante la tarde en México. Las familias tendrán que adelantar la tradicional carne asada y reunirse frente a sus pantallas mucho antes del anochecer.

Turki Al-Sheikh posó junto a 'Canelo' y anunció su próxima pelea. Captura de pantalla

Mientras el tema del reloj quedó aclarado para tranquilidad del pugilista, la gran incógnita del evento sigue siendo el nombre del oponente definitivo. Hasta este preciso momento, Turki Al-Sheikh continúa moviendo sus piezas para cerrar el contrato con el retador ideal. Los rumores más fuertes dentro de la industria apuntan hacia el temible Christian M'billi, un peleador que genera muchísima expectativa por su estilo agresivo, aunque las firmas oficiales todavía brillan por su ausencia en los documentos. Lo único que el entorno de 'Canelo' garantizó al cien por ciento es que esta gran batalla pondrá en juego un anhelado título del mundo.