¡'Canelo' no se va! Saúl Álvarez extenderá su carrera hasta los 40 años

Saúl "Canelo" Álvarez parece que no se retirará a los 37 años como él tenía pensado y, en una entrevista reciente, dejó ver que podría extender su carrera casi hasta el cuarto piso de edad, esto gracias a la influencia y el respaldo económico de Turki Alalshikh, su actual promotor y quien le ha solicitado extender su trayectoria.

En una reciente entrevista concedida al podcast de Oso Trava, el tapatío explicó que su "padrino", como llama al presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, es la pieza clave en esta extensión.

“Pues yo quería a los 37. Pero ahora mi padrino (Turki Al Alshikh) no quiere dejarme ir hasta los 40 a lo mejor”, confesó Álvarez.

A sus 36 años, Saúl justifica esta decisión basándose en su vigencia táctica y, sobre todo, en su valor de mercado: “Es que realmente ahorita si ves el boxeo no hay ningún peleador que pueda generar lo que yo genero, hay intereses muy grandes y yo me sigo sintiendo muy bien”.

Álvarez tiene un contrato vigente con Turki Al Alshikh por aproximadamente 400 millones de dólares por cinco combates, con la promesa de realizar la mayoría de ellos en Arabia Saudita.

La siguiente presentación de “Canelo” será el próximo 12 de septiembre de 2026 en el evento denominado "México vs. El Mundo". Pese a haber cedido el trono indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025, Álvarez asegura que aún tiene la capacidad física para mantenerse en la élite.

Saúl Álvarez y su futuro tras su salida del boxeo

Canelo Álvarez tiene en claro que no quiere convertirse en promotor una vez que cuelgue los guantes.

“Hay demasiado cochinero que yo no quiero involucrarme con eso. Promotores que tienen sus intereses... no tengo necesidad”, sentenció el tapatío.

Ante ello, su mirada está en enfocarse en sus propias empresas que ha formado bajo el cobijo de Canelo Group.