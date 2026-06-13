Suecia se rinde ante Edson Álvarez y Raúl Jiménez antes de enfrentar a Túnez

MONTERREY.- A unas horas de debutar en la Copa del Mundo 2026, la Selección de Suecia dejó claro que conoce perfectamente a dos de las principales figuras de México.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Túnez, el director técnico sueco, Graham Potter, fue cuestionado sobre Edson Álvarez, a quien dirigió durante su etapa en el West Ham United. Lejos de cualquier rumor sobre una mala relación, el estratega inglés aseguró que siempre tuvo una gran opinión del mediocampista mexicano.

“Absolutamente ningún problema. Es un competidor fantástico. Puedo entender perfectamente por qué es un jugador tan importante para México”, señaló Potter.

El entrenador recordó que compartió vestidor con el mexicano en la Premier League y explicó que la salida de Álvarez del club inglés obedeció más a una decisión relacionada con su carrera y con la importancia que tenía mantenerse en ritmo de competencia rumbo al Mundial.

“Era un gran jugador para nosotros. Al final tomó la decisión de buscar otro entorno, probablemente era lo mejor para él. Entendía lo importante que era jugar para México. Tengo muchísimo respeto por él. Es un gran tipo y un gran futbolista”, agregó.

Las palabras de Potter cobran relevancia considerando que Edson Álvarez es uno de los líderes de la Selección Mexicana y uno de los futbolistas llamados a cargar con buena parte de la responsabilidad del equipo dirigido por Javier Aguirre durante el torneo.

Por su parte, el capitán sueco Victor Nilsson Lindelöf también tuvo palabras de reconocimiento para otro referente mexicano: Raúl Jiménez.

Ambos coincidieron durante varias temporadas en el Benfica, antes de que sus carreras los llevaran a la Premier League.

“Primero que nada, estoy muy feliz por él y por la manera en la que ha estado jugando. Vi el primer partido y creo que tuvo una actuación fantástica”, comentó el defensor.

Lindelöf destacó especialmente las condiciones del delantero mexicano dentro del área y aseguró que sigue de cerca su desempeño.

“Es un muy buen jugador. Tiene cualidades muy importantes como delantero”, añadió.

Aunque Suecia y México no comparten grupo en esta Copa del Mundo, las declaraciones reflejan el respeto que existe dentro del conjunto escandinavo hacia dos de los futbolistas más experimentados del combinado nacional, ambos con pasado en algunas de las ligas más importantes de Europa y llamados a ser protagonistas durante el torneo.