David Benavidez vs Gilberto Zurdo Ramírez: dónde ver y a qué hora la pelea del 2 de mayo

En los últimos tiempos el calendario boxístico de mayo en Las Vegas suele tener un dueño absoluto, pero este 2026 la tradición ha dado un vuelco inesperado. La fecha del 5 de mayo, históricamente blindada por Saúl "Canelo" Álvarez, quedó vacante tras la cirugía de codo a la que se sometió el tapatío para reparar un desgaste acumulado. En ese vacío de poder, dos guerreros de raíces tricolores han levantado la mano para reclamar la herencia cuando David Benavidez y Gilberto 'Zurdo' Ramírez se midan en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El escenario no podría ser más imponente. La división de los cruceros, que durante años navegó en aguas tranquilas, hoy es el epicentro de un choque de placas tectónicas. No es sólo un combate por los cinturones de la AMB y la OMB; es la disputa por el estandarte del boxeo mexicano en una de sus citas más sagradas.

La continuidad del Zurdo frente a la furia de Benavidez

El duelo entre Gilberto Ramírez y David Benavidez presenta un choque entre dos formas de entender el ataque. No es solo una cuestión de estrategia, sino de cómo cada uno interpreta el control de la lona en las 200 libras.

Ramírez, el primer mexicano en coronarse en los cruceros, apuesta por la continuidad. Su trabajo constante y su capacidad para enlazar combinaciones le permiten construir victorias de largo aliento, desgastando al rival con un volumen de golpeo rítmico. Por su parte, Benavidez se mueve en un registro más directo y agresivo. El "Monstruo Mexicano" ha prometido que su velocidad en este nuevo peso no tiene parangón desde los tiempos de James Toney.

Este peso me va a ayudar. Los golpes son más contundentes y, al combinarlos con mi velocidad, aporto algo que no se ha visto en mucho tiempo", declaró Benavidez, quien llega al compromiso sin el estrés del corte de peso extremo, tras subir desde las 175 libras.

Dónde y a qué hora ver la pelea en México

La cartelera promete emociones desde temprano en la capital del juego, con una cartelera que respalda el prestigio de un fin de semana de tintes patrios. Aquí los detalles para no perderse el intercambio de pólvora

Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026.

Sede: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada.

Títulos en disputa: Mundial Crucero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Horario de inicio: La transmisión arranca a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Evento estelar: Se estima que los protagonistas suban al ring alrededor de las 21:30 o 22:00 horas, dependiendo del desarrollo de los combates previos.