¿Cuál es el secreto del Toluca en el actual torneo y que le hace perseguir un récord?

Solía Antonio Mohamed anteponer el irrestricto orden al espectáculo. Fue así como ganó con Tijuana y América, en este último equipo se le criticó las formas y por eso apenas ganó el título se fue.En Monterrey tuvo algo de híbrido. A veces gustaba y en otras ocasiones pecaba de cauto.

Pero en el Toluca generacional que ha hecho, ganando dos títulos, si algo ha marcado su sello es la vigencia en el ataque y el desparpajo.¿Pero cómo puede el equipo ir tan campante al ataque sin preocuparse de lo demás? El secreto es la defensa y un hombre en particular, Federico Pereira quien desde 2023 habita en el Infierno toluqueño como jerarca.

Es el encargado de agitar la zona defensiva con su liderazgo. Bajo su ala creció futbolísticamente Everardo López, quien ya alcanzó las puertas de la Selección Nacional y sobre todo, tiene los tiempos de ordenar todo para que su equipo pueda atacar sin inconvenientes.

EL RÉCORD QUE BUSCAN LOS DIABLOS

Este Toluca de Antonio Mohamed suele jugar una línea de cuatro defensas. En el centro está inamovible Pereira y Everardo López, mientras por la lateral izquierda el aporte de Jesús Gallardo, un veterano y quizá el mejor lateral de México, hace que todo fluya mejor.

Una victoria del Toluca golpeará al orgullo y al liderato de las Chivas, aunque también dependen de lo que hagan en sus respectivos duelos el Cruz Azul y los Pumas. Toluca FC

Por la banda derecha cierra la línea Santiago Simón, argentino que ha dado verticalidad al equipo. Si es que llega a faltar su sitio lo toma Daniel Barbosa.

En algunas ocasiones, sobre todo de visitante, el Toluca suele jugar con línea de cinco defensas, ingresando ahí a Barbosa o en su caso a Pável Pérez entre los centrales. En otras, ocupan a Antonio Briseño para apagar los incendios.

De esa forma, en ocho juegos en el Clausura han recibido apenas un par de goles y buscan conseguir el récord de menos tantos aceptados en un torneo corto, que pertenece a los Tigres con nueve en 17 fechas.

EQUIPOS CON MENOS GOLES RECIBIDOS EN UN TORNEO

Tigres -9 goles recibidos en 2011

América -10 goles recibidos en 2021 y 2025

Atlas -10 goles recibidos en 2021

El Atlas fue bicampeón precisamente en el año que menos goles recibió. Mexsport

El Toluca sólo ha recibido gol en los partidos de la fecha dos ante Santos Laguna y de la fecha cinco ante Cruz Azul, curiosamente ambos de locales.