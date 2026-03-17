Intentó bloquear con su tenis en la NBA y el video de Alex Caruso se volvió viral en redes

El basquetbol de la NBA regaló una de las escenas más surrealistas y cómicas de la temporada, un momento que explotó de inmediato en las redes sociales. Alex Caruso, un jugador que forjó su carrera a base de sudor y esfuerzo defensivo tras no ser elegido en el draft de 2016, protagonizó un clip que dejó a todos los aficionados con la boca abierta. El escolta de 32 años de edad llevó su intensidad al límite y demostró que literalmente hace cualquier cosa para evitar puntos en contra, aunque eso signifique usar parte de su uniforme como proyectil.

Alex Caruso defendiendo en una jugada. REUTERS

EL INSÓLITO BLOQUEO CON UN TENIS QUE ROMPIÓ LAS REDES

Todo ocurrió durante el segundo cuarto de la visita del Oklahoma City Thunder a la duela del Orlando Magic. En medio de una jugada apretada en la zona pintada, a Caruso se le zafó el tenis izquierdo. Lejos de abandonar la acción defensiva o pedir tiempo, el jugador recogió su calzado y, en un acto de pura improvisación, se lo lanzó directo a la mano izquierda del alero Tristan da Silva, quien ya saltaba para encestar una bandeja de rutina.

El impacto fue preciso. El tenis golpeó el balón, rebotó en el brazo del rival y la esférica salió disparada fuera de los límites de la cancha. De inmediato, el video viral inundó las redes sociales, generando miles de reacciones entre los fanáticos de la NBA que no daban crédito a lo que veían. Sin embargo, los árbitros no perdonaron la creatividad del veterano. La acción no resultó en una pérdida de balón para los locales; al contrario, los oficiales marcaron una falta técnica. El equipo de Orlando recibió los dos puntos automáticos que su jugador iba a anotar, además de un tiro libre adicional como castigo por la insólita maniobra.

LA JUGADA COSTOSA QUE NO FRENÓ EL PASE A PLAYOFFS

Ese peculiar incidente le dio vida a los dueños de casa. Gracias a esa secuencia, el conjunto de Florida logró acercarse a un solo punto de diferencia antes del medio tiempo y, al arrancar el tercer periodo, tomaron la ventaja en el marcador. Parecía que la ocurrencia del tenis volador le costaría muy caro al equipo visitante, pero la historia tuvo un final feliz para los de Oklahoma.

Alex Caruso saltando para encestar. AFP

El Thunder apretó el acelerador, remontó el encuentro y finalmente aseguró una valiosa victoria a domicilio por 113-108. Este triunfo no fue uno más en el calendario, ya que, con este resultado, el equipo se convirtió en la primera franquicia de toda la temporada 2025-26 en amarrar matemáticamente su boleto a los playoffs. Al final del día, el error defensivo quedó como una anécdota chusca que consagró a Caruso, dos veces miembro del Equipo Defensivo Ideal, como el hombre dispuesto a lanzar hasta los tenis con tal de defender su aro en la liga más competitiva del mundo.