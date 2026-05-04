¡Guerra en Santos! Robinho Jr. denuncia a Neymar por agresión y el vestidor lo tacha de "mimado"

El ambiente dentro del Santos FC de Brasil se puso color de hormiga. Lo que debía ser una práctica rutinaria en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé se transformó en un campo de batalla mediático y jurídico. Robson de Souza Jr., mejor conocido como Robinho Jr., levantó una denuncia formal contra el máximo referente del equipo, Neymar Jr., tras un altercado físico que dejó a todos con la boca abierta. La noticia corrió como pólvora y puso al futbol brasileño en el ojo del huracán.

Neymar en un partido con Santos. REUTERS

Todo comenzó el pasado domingo 3 de mayo. Según testigos, el juvenil humilló al astro brasileño con una finta de antología durante el entrenamiento. Al "10" no le cayó nada bien la jugada y la temperatura subió de inmediato. La versión del entorno de Robinho Jr. asegura que Neymar perdió los estribos, lanzó una zancadilla y culminó la agresión con una cachetada que mandó al piso al hijo del legendario exjugador del Real Madrid. Aunque el capitán del equipo intentó calmar las aguas con una disculpa posterior, el daño ya estaba hecho.

EL VESTIDOR EXPLOTA: ACUSAN AL JUVENIL DE SER UN "MIMADO"

A pesar de la gravedad de la acusación, el respaldo para el joven futbolista dentro de la plantilla es nulo. Los líderes del Santos FC cerraron filas en torno a su capitán y señalaron a Robinho Jr. como un "chico mimado". Para los referentes del grupo, el juvenil aprovechó su linaje —ser el hijo de un ídolo histórico del club— para victimizarse y llevar un problema de cancha hasta las instancias judiciales, algo que consideran una falta de códigos imperdonable en el futbol.

Neymar en un calentamiento de Santos. REUTERS

Incluso, dentro de las instalaciones del club surgió una teoría que apunta a una estrategia sucia. Varios sectores del equipo sospechan que el lío fue orquestado por los representantes de Robinho Jr. para forzar su salida o presionar por los minutos de juego que le prometieron tras renovar su contrato hasta el 2031. La molestia del plantel es evidente: creen que el joven "pasó los límites" al involucrar abogados en un roce típico de un entrenamiento de alta intensidad.

EL FUTURO EN EL AIRE Y UNA INSTITUCIÓN BAJO PRESIÓN

La situación escaló a tal grado que los abogados de Robinho Jr. ya notificaron al club sobre la intención de romper el vínculo contractual. El argumento principal fue la "falta de condiciones mínimas de seguridad" para el desarrollo del atleta. La defensa exigió acceso total a los videos de seguridad de la práctica y una postura pública del Santos FC, amenazando con proceder por daños y perjuicios si no obtienen una respuesta satisfactoria.

Neymar en un entrenamiento de Santos. REUTERS

Por su parte, el equipo emitió un comunicado oficial donde confirmó el inicio de una investigación interna liderada por su Departamento Jurídico. Mientras el nombre de Neymar está bajo la lupa, la sombra de Robinho padre —quien brilló en el Manchester City y AC Milan— añade una presión extra a un conflicto que parece no tener una solución amistosa. El 'Peixe' se encuentra en una encrucijada: castigar a su máxima estrella o lidiar con la salida de una de sus promesas más mediáticas bajo un escándalo legal sin precedentes.