Dominio total de los Knicks y récord histórico de Victor Wembanyama en la NBA

Los New York Knicks iniciaron su serie de semifinales de conferencia con una exhibición ofensiva en el Madison Square Garden, derrotando a los Philadelphia 76ers con un contundente marcador de 137-98. Esta victoria representa la cuarta ocasión consecutiva en que los Knicks ganan un juego de postemporada por un margen superior a los 16 puntos, acumulando una diferencia total de 135 puntos a su favor en ese lapso, cifra sin precedentes en la historia de la NBA.

La figura central del encuentro fue Jalen Brunson, quien anotó 35 puntos en solo 31 minutos, descansando durante todo el último cuarto. Brunson demostró su eficiencia desde el inicio, sumando 27 unidades al llegar al medio tiempo y encestando un triple en el último segundo del segundo cuarto para extender la ventaja a 74-51. El equipo neoyorquino finalizó con un 64% de acierto en tiros de campo y conectó 19 triples de 36 intentos. Junto a Brunson, OG Anunoby colaboró con 18 tantos, mientras que Mikal Bridges y Karl-Anthony Towns añadieron 17 puntos cada uno.

Por su parte, los 76ers mostraron signos de agotamiento tras haber disputado siete juegos contra Boston. Joel Embiid, quien disputaba su quinto partido tras una apendicectomía de emergencia, terminó con 14 puntos y 4 rebotes, encestando solo 3 de sus 11 tiros de campo. Tyrese Maxey también tuvo una noche difícil con 13 puntos, mientras que Paul George fue el más productivo del conjunto visitante con 17 unidades.

San Antonio: Wembanyama establece récord histórico

En el inicio de las semifinales del Oeste, Victor Wembanyama protagonizó una actuación defensiva legendaria al registrar 12 bloqueos, estableciendo un nuevo récord en la historia de los playoffs de la NBA. El joven francés superó la marca previa de 10 tapas que compartían figuras como Hakeem Olajuwon y Mark Eaton, logrando su bloqueo número 11 al frenar un intento de Anthony Edwards en el último periodo.

No obstante, este hito no fue suficiente para evitar la derrota de los San Antonio Spurs ante los Minnesota Timberwolves por 104-102. Wembanyama terminó el juego con 11 puntos y 15 rebotes, aunque tuvo dificultades en el ataque al fallar sus ocho lanzamientos de tres puntos. Pese a que San Antonio lideraba por tres puntos al iniciar el cuarto final tras un enceste de Keldon Johnson, Minnesota respondió con una racha de 14-2 que les dio su mayor ventaja del juego. Julius Randle encabezó a los Timberwolves con 21 puntos y 10 rebotes, apoyado por los 18 tantos de Anthony Edwards en su regreso tras una lesión. Por los Spurs, Dylan Harper lideró el puntaje con 18 unidades desde el banquillo. El segundo enfrentamiento de esta serie tendrá lugar el próximo miércoles en San Antonio.