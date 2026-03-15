Playoffs NBA G League 2026: Capitanes CDMX califica; así es el formato por el título

Los Capitanes de la Ciudad de México lograron historia dentro de la NBA G League, la liga de desarrollo de la NBA y por primera vez desde su integración al torneo aseguraron su clasificación matemática a la ronda de playoffs.

La hazaña se concretó tras una victoria cardiaca de 125-122 ante el Memphis Hustle. Con este resultado, el conjunto dirigido por Vitor Galvani ostenta un récord de 22 victorias y 8 derrotas, posicionándose momentáneamente como el líder absoluto de la Conferencia Oeste, por encima de los South Bay Lakers y los Rio Grande Valley Vipers.

"Este grupo ha trabajado con una enorme convicción", afirmó Orlando Méndez, gerente general del equipo. El objetivo ahora no es solo participar, sino asegurar que la primera ronda se dispute en la Arena CDMX, permitiendo que la afición mexicana viva de cerca la intensidad de los juegos de eliminación.

Formato de los Playoffs de la NBA G League

Para entender el camino que le resta a Capitanes, es fundamental conocer cómo se define al campeón. A diferencia del formato extendido de la NBA, la G League apuesta por la intensidad y el drama de la eliminación inmediata en sus fases iniciales:

Clasificados: Entran los ocho mejores equipos de cada conferencia (Este y Oeste).

Entran los ocho mejores equipos de cada conferencia (Este y Oeste). Localía: Los equipos que terminan entre los primeros cuatro puestos de su zona tienen el beneficio de jugar la primera ronda en casa. Por ello, es vital que Capitanes mantenga su racha en los seis partidos restantes de temporada regular.

Los equipos que terminan entre los primeros cuatro puestos de su zona tienen el beneficio de jugar la primera ronda en casa. Por ello, es vital que Capitanes mantenga su racha en los seis partidos restantes de temporada regular. Eliminación Directa: Las primeras tres rondas (Cuartos de Final, Semifinales de Conferencia y Finales de Conferencia) se juegan a un solo partido . El que gana avanza; el que pierde, se va a casa.

Las primeras tres rondas (Cuartos de Final, Semifinales de Conferencia y Finales de Conferencia) se juegan a La Gran Final: Es la única etapa que cambia la dinámica, disputándose en una serie al mejor de tres encuentros (formato 1-1-1).

¿Cuándo inician los Playoffs de la G League?

El calendario para la postemporada ya está definido y promete dos semanas de baloncesto de altísimo nivel. Si Capitanes mantiene su dominio, estas son las fechas clave que debes marcar en el calendario: