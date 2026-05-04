Jonathan Aranda sigue en fuego; siete hits en dos juegos

El tijuanense Jonathan Aranda mantuvo el ritmo con el bat encendido y conectó tres imparables en la victoria de los Tampa Bay Rays por 5-1 sobre los Toronto Blue Jays, confirmando el gran momento que atraviesa en las Grandes Ligas.

Aranda, que venía de una jornada de cuatro hits y de definir el juego anterior, volvió a responder desde temprano. En la primera entrada conectó un infield hit por las paradas cortas; en la sexta, pegó sencillo al jardín central, y en la octava cerró su actuación con un batazo quebrado rumbo al jardín izquierdo, firmando otra noche productiva al irse de 3-5 con una carrera anotada.

Con esta actuación, Aranda suma siete hits en sus últimos dos juegos, confirmando su gran momento ofensivo, aunque en esta ocasión no produjo carrera. A pesar de ello, se mantiene como líder de carreras impulsadas en la Liga Americana con 28, ahora empatado con Munetaka Murakami, manteniéndose como uno de los bates más constantes del circuito.

El triunfo de Tampa Bay se encaminó desde el inicio. Ryan Vilade conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada, tomando el control del juego desde el primer lanzamiento que vio. Más adelante, en la sexta entrada, Taylor Walls amplió la ventaja con un sencillo productor de dos carreras, suficiente para asegurar el resultado.

En el montículo, Nick Martínez trabajó cinco entradas en las que permitió una carrera, manteniendo bajo control a la ofensiva rival, mientras que el bullpen completó el trabajo para asegurar el triunfo.

Con este resultado, los Rays han ganado 4 juegos consecutivos y 10 de sus últimos 11, consolidando su gran momento colectivo en la Liga Americana.

Por los Azulejos, el sonorense Brandon Valenzuela tuvo participación como receptor y conectó un hit en cuatro turnos, sumando actividad en un lineup que no logró descifrar el pitcheo de Tampa Bay.

El equipo de Toronto, por su parte, continúa con problemas fuera de casa, donde ahora tiene marca de 6-11, además de caer a 4-8 en juegos inaugurales de serie.

El aporte de Aranda sigue siendo constante noche a noche, consolidándose como una de las piezas clave en la ofensiva de Tampa Bay y manteniéndose en la pelea por el liderato de producción en la Liga Americana.