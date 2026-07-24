Inspiración en la duela: Leyendas mexicanas de la NBA entrenan a nuevas generaciones

Disciplina, perseverancia y respeto son valores que deportes como el basquetbol ofrecen. Precisamente esto es lo que se inculca en campamentos como el de Hoops for life, donde deportistas de la talla de Horacio Llamas, primer jugador nacido en México en haber jugado en la NBA comparte toda su experiencia a las nuevas generaciones.

Del 20 al 24 de julio 100 menores de todas las edades vivieron en carne propia un entrenamiento al estilo de la NBA, bajo la supervisión de leyendas mexicanas, no solo de Horacio Llamas, sino también de Jorge Gutiérrez, ex jugador y de Adrián Álvarez, quien ha liderado programas, clínicas y escuelas alrededor del mundo y quien ahora se encuentra con los Capitanes de la Ciudad de México.

Lo principal es transmitir ese amor por el deporte y que esas niñas, esos niños se les quede la semillita para seguir jugando”, señaló Horacio Llamas al referirse a la importancia del deporte en México. Enfatizó que deja parte de lo que ha vivido y busca motivar a las nuevas generaciones a ser consistentes para alcanzar sus objetivos.

“El deporte para mi es la principal herramienta para combatir todo lo negativo que tenemos en nuestro país”, subrayó.

El deporte para las nuevas generaciones

Entre los participantes del campamento destaca José Carlos Cervantes Reyes, de 11 años, quien celebró el nivel de organización y reconoció los resultados que ha visto en él, “te ayuda a mejorar demasiado y es recreativo, aparte de que mejoras, lo disfrutas”, comentó. Asimismo, destacó que aprendió que el respeto, la empatía y la solidaridad son valores fundamentales para la vida.

José aprovechó para mandar un mensaje a todos aquellos que todavía no practican un deporte. “Soltar las pantallas y activarse. No solo por el basquetbol, puede ser con cualquier otro deporte”, enfatizó.

José Carlos Cervantes Reyes, de 11 años, aseguró que el campamento Hoops for Life le permitió mejorar su nivel dentro de la cancha y reforzar valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Eduardo Jiménez

Al igual que José, el pequeño Elías Peralta aseguró que el entrenamiento fue complicado, pero satisfactorio. “No me cansó cuando estoy jugando porque me divierto”, mencionó.

Por otro lado, Bárbara, de 12 años, no dudó en expresar lo que significó para ella escuchar los consejos de las leyendas mexicanas. “Muy bien porque son un buen ejemplo de que puedes lograr lo que quieres si te esfuerzas y no muchos llegan a esas alturas, porque tienen talento, pero luego no tienen disciplina”.

Opinión que comparte Santiago de 18 años y que vivió su primera experiencia en campamentos de esta exigencia “Increíble, es algo que nunca imaginé lograr hacer, es una experiencia inimaginable. Me llevo nuevos amigos, compañeros, me llevo un gran entrenamiento, una gran satisfacción de saber que hice mi máximo esfuerzo, pero también me llevo esa alegría de saber que conocí a dos grandes jugadores de la NBA”.

Visión a futuro

Adrián Álvarez, con amplia experiencia en el campo formativo y quien actualmente forma parte de los Capitanes de la Ciudad de México explicó que la enseñanza de valores es primordial en estos campamentos porque es algo que los menores replicarán en el exterior. “Lo más importante es transmitir los fundamentos del basquetbol, pero también los valores. Cosas que se pueden aprender dentro de la cancha, pero que puedes transmitir fuera de ella. Como por ejemplo el respeto, trabajo en equipo, ese espíritu deportivo”, señaló.

Horacio Llamas, el primer jugador nacido en México en disputar un partido de la NBA, compartió su experiencia con las nuevas generaciones y destacó al deporte como una herramienta para transformar vidas. Eduardo Jiménez

En ese sentido, Emiliano y Leonardo Moreno Dávila, cofundadores de Hoops For Life destacaron el valor de este campamento como una manera de apoyar al basquetbol en México para desarrollarlo y llevarlo a otro nivel, prueba de ello son las figuras que lograron reunir para la su realización.

Ambos cuentan con experiencia internacional y a través de su experiencia buscan transmitir el amor por este deporte para las nuevas generaciones.

La experiencia no solo dejó aprendizajes técnicos, sino también un fuerte mensaje de salud mental y convivencia para los participantes. Eduardo Jiménez Fernández

“Tratamos de garantizar con la experiencia, por ejemplo: Jorge Gutiérrez, jugador de NBA, Horacio Llamas, jugador de NBA, Adrián Álvarez, ha conducido muchos camps de NBA alrededor del mundo. Queremos tratar de involucrar a todos estos niños y transmitir la experiencia que tenemos”, reiteraron.