Volvió el grito prohibido al futbol mexicano

Se fue el Mundial y se fueron los buenos modos en el estadio. En el primer partido del Atlante como local en el Estadio Banorte, retumbó con fuerza el “ehhhh put…”.

Las presiones de FIFA por castigar a la afición mexicana si se atrevía a gritar, quedaron en el olvido. La afición americanista, que se convirtió en el verdadero local, no perdonó los despejes de Óscar Jimenez.

Ni aunque era un viejo conocido, por sus años como americanista, se le respetó; los americanistas aprovecharon cada despeje para entonar el grito prohibido.

Y aunque el sonido local trataba de silenciarlos con porras, la afición decidió que el grito debía de retumbar.

La afición no perdonó a Óscar Jiménez. Jose Hernandez/Mexsport

Las intensas campañas de la Federación Mexicana de Futbol y las constantes invitaciones a evitar el grito siguen sin ser suficientes para una afición que no quiere entender.

Atrás quedaron los buenos modales y la afición del futbol mexicano regresó a portarse “mal” en el Coloso de Santa Úrsula.