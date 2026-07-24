¡Giovani Dos Santos está de regreso! Así será su inesperado regreso al futbol

Después de varios años alejado de los reflectores, Giovani Dos Santos volverá a aparecer en una cancha. No será en la Liga MX, ni en Europa, sino en el mundo virtual de EA Sports FC 27, donde el mexicano fue elegido para integrar la primera generación del Hall of FUT, una nueva categoría creada para reconocer a los futbolistas que marcaron una época dentro de Ultimate Team.

El exjugador de Barcelona, Villarreal, LA Galaxy y América regresa a la franquicia de EA Sports tras cinco entregas de ausencia. Su última aparición fue en FIFA 21, cuando contaba con una carta de plata con 73 de valoración como mediapunta.

Ahora volverá con un artículo especial, diseñado para recordar el impacto que tuvo durante los primeros años de Ultimate Team, cuando era considerado una de las cartas más codiciadas por su velocidad, sus cuatro estrellas de filigranas, cuatro de pierna mala y un perfil ofensivo que lo convirtió en favorito de millones de jugadores.

De promesa mundial a figura de culto

Además de su popularidad en Ultimate Team, Giovani Dos Santos también es recordado por quienes disfrutaban del modo Carrera. Durante su etapa en las fuerzas básicas del Barcelona, el mexicano alcanzaba un potencial de 92, convirtiéndose en uno de los jóvenes con mayor proyección dentro del videojuego.

EA Sports recordó precisamente esa etapa al presentar al mexicano como parte del Hall of FUT.

"Giovani Dos Santos fue considerado uno de los muchos 'niños prodigio' mexicanos de su era... Quienes se adentraron en los viejos modos de Carrera podrán recordar su potencial de 92 mientras era producto del programa juvenil del FC Barcelona".

La desarrolladora también hizo un repaso de su trayectoria profesional, recordando su paso por Tottenham, Mallorca, Villarreal, LA Galaxy, así como sus más de 100 partidos con la Selección Mexicana antes de concluir su carrera en el Club América.

¿Qué es el Hall of FUT?

El Hall of FUT es una nueva categoría de cartas especiales creada por EA Sports para homenajear a jugadores que dejaron una huella imborrable en Ultimate Team, tomando en cuenta su rendimiento dentro del videojuego, la popularidad de sus cartas y el cariño que aún les tiene la comunidad.

La primera generación está conformada por Giovani Dos Santos, Adebayo Akinfenwa, Marouane Fellaini, Loïc Rémy y Eljero Elia.

La carta del mexicano podrá obtenerse mediante una elección de futbolista incluida con la Ultimate Plus Edition de EA Sports FC 27, donde los jugadores podrán seleccionar a uno de los cinco integrantes iniciales del Hall of FUT.

Esta edición especial estará disponible hasta el 31 de agosto de 2026. EA Sports confirmó que revelará más integrantes, estadísticas y nuevas formas de conseguir estas cartas antes del lanzamiento mundial de FC 27, previsto para el 25 de septiembre.