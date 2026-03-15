¡Insólito! El Bayern pierde a sus cuatro porteros principales antes del partido de la Champions

El Bayern Múnich una historia insólita, de esas de terror que los equipos no quieren vivir, especialmente a unos días de jugar el pase a la ronda de cuartos de final de la Champions League y ahora el entrenador Vincent Kompany, director técnico del conjunto bávaro, se prepara para entregar la responsabilidad del arco a un talento adolescente de apenas 16 años, Leonard Prescott.

Esta decisión de emergencia surge tras confirmarse que los cuatro porteros principales de la plantilla se encuentran fuera de combate por diversos problemas físicos, dejando el arco del Allianz Arena en manos de la cantera para el duelo del miércoles ante el Atalanta donde el equipo alemán llega con una ventaja de 6-1 tras el juego de ida.

Una enfermería llena de porteros

El último golpe para el gigante de la Bundesliga ocurrió durante el empate de ayer contra el Bayer Leverkusen. El club confirmó que Sven Ulreich sufrió un desgarro muscular en el aductor derecho, lo que lo descarta de inmediato para la actividad europea.

A esta baja se suma la del capitán y referente, Manuel Neuer, quien ha estado fuera de acción desde que sufrió una distensión en la pantorrilla en la victoria sobre el Borussia Monchengladbach a principios de este mes. Se espera que el ex internacional alemán no regrese a las convocatorias sino hasta después del parón internacional.

La situación empeoró cuando Jonas Urbig sufrió una conmoción cerebral en los minutos finales de la goleada de 6-1 sobre el Atalanta en el partido de ida. Además, Leon Klanac ha estado fuera de servicio durante varios meses debido a un problema persistente en el muslo.

El turno de Leonard Prescott

Ante este escenario, el joven arquero nacido en Estados Unidos, Leonard Prescott, es quien lleva la delantera para recibir la oportunidad de su vida. Prescott ya ha estado presente en el banquillo durante el partido de ida contra el Atalanta y en el reciente duelo ante el Leverkusen, ganando la confianza del cuerpo técnico por su alta valoración interna.

Aunque existe la alternativa de Jannis Bartl, de 19 años, quien ha sido suplente sin minutos en dos ocasiones esta temporada, todo apunta a que Kompany se decantará por el talento precoz de Prescott.