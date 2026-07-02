Inglaterra busca mantener en secreto su hotel en México para evitar serenatas

La selección de Inglaterra ha decidido extremar precauciones en su llegada a México de cara al partido de octavos de final del Mundial 2026 ante la Selección Mexicana, con la preocupación concreta de evitar que su descanso se vea alterado por aficionados locales durante su estancia en la capital.

De acuerdo con un reporte de la BBC, el equipo dirigido por Thomas Tuchel planea mantener en reserva la ubicación de su hotel en Ciudad de México, con el objetivo de reducir el riesgo de filtraciones que puedan derivar en las "serenatas" o concentraciones ruidosas fuera de su concentración.

¿Cómo evitar que se repita lo que sufrió Ecuador?

El antecedente inmediato refuerza la decisión. Ecuador, rival previo de México en el torneo, presentó una queja formal ante la FIFA después de que su delegación denunciara interrupciones durante la noche provocadas por aficionados mexicanos, que utilizaron altavoces, bocinas y motocicletas frente a su hotel de concentración.

Inglaterra tiene previsto llegar a la capital mexicana el viernes, lo que implica dos noches de estancia antes del partido programado en el Estadio Ciudad de México. El plan inicial contempla una logística distinta a la habitual, ya que normalmente las selecciones arriban un día antes del encuentro.

Aficionados de México se dieron cita en el hotel de concentración de Ecuador previo al partido del Mundial 2026. Redes sociales

Además, la FIFA exige que los equipos realicen una sesión de entrenamiento semiabierta un día previo al partido, lo que ha obligado a Inglaterra a ajustar su calendario y trasladar su preparación directamente a territorio mexicano.

El medio británico añade que, para los jugadores y miembros del cuerpo técnico que no hayan viajado con sus propios dispositivos para dormir, como tapones para los oídos o pulseras de relajación, se han previsto alternativas orientadas a mejorar el descanso. Entre ellas figuran remedios naturales para conciliar el sueño y máquinas de ruido blanco, con el objetivo de minimizar cualquier posible alteración en la calidad del sueño durante su estancia en Ciudad de México.

La altitud, otro gran problema para Inglaterra

Otro factor en el análisis del cuerpo técnico es la altitud de la Ciudad de México, situada a aproximadamente 2.240 metros sobre el nivel del mar. La menor disponibilidad de oxígeno puede impactar el rendimiento físico, especialmente en selecciones que no han tenido procesos prolongados de adaptación.

México, en contraste, ha disputado varios encuentros del torneo en condiciones similares, con tres partidos en el Estadio Ciudad de México y uno más en Guadalajara, ubicada a menor altitud pero también por encima del nivel del mar.

El propio Thomas Tuchel ha reconocido públicamente la dificultad del reto.

La altitud será una gran desventaja porque no podemos adaptarnos físicamente a ella”, declaró. “En cuatro días es simplemente imposible”.

La altitud de la Ciudad de México es otra de las preocupaciones de Inglaterra.. Reuters

El técnico añadió que el contexto forma parte del desafío competitivo.

Esto es algo con lo que tendremos que lidiar. Físicamente es imposible adaptarse a la altitud en tan poco tiempo”.

Con estos elementos, Inglaterra afina su preparación para un partido que no sólo se jugará en la cancha, sino también en la logística, el entorno y las condiciones naturales de la capital mexicana.