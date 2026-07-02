Invasión europea en el Pedregal: El inesperado búnker que eligió Inglaterra para enfrentar a México

La Selección de Inglaterra entrenará en las instalaciones de La Cantera, de los Pumas de la UNAM. El sorpresivo anuncio fue confirmado de manera formal este jueves por Luis Raúl González, presidente del club universitario, durante una conferencia de prensa de cara a la ronda de octavos de final del Mundial 2026 en la que los ingleses enfrentarán a México el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

La escuadra comandada por el estratega alemán Thomas Tuchel eligió el campamento de la escuadra del Pedregal debido al excelente nivel de mantenimiento e infraestructura de sus canchas. Dichos terrenos de juego recibieron la luz verde y la certificación por parte de visores de la FIFA para albergar prácticas de alta intensidad.

Es un orgullo que un representativo histórico elija nuestra casa para concentrar su talento", apuntó Luis Raúl González, presidente del Club Universidad Nacional, al validar el acuerdo comercial y logístico.

El equipo inglés modificó su planeación original para encarar el partido ante la Selección Mexicana. La expedición de los Three Lions aterrizará en la capital del país este viernes 3 de julio. Superestrellas de la talla de Harry Kane y Jude Bellingham trabajarán en Cantera el sábado 4 de julio, aunque evalúan una sesión ligera desde la misma tarde de su arribo al aeropuerto.

La altura en la CDMX: El dolor de cabeza de Thomas Tuchel

La principal razón por la que Inglaterra decidió adelantar su viaje a las instalaciones de Pumas es la adaptación física. El cuadro europeo disputó toda la fase de Grupos y los dieciseisavos de final bajo el clima templado de Estados Unidos.

Ahora, el cuerpo técnico busca que los futbolistas se aclimaten rápido a los 2,240 metros de altura sobre el nivel del mar que presenta la CDMX. Dicha condición geográfica históricamente les ha pesado en demasía, ya que el conjunto inglés nunca ha podido ganar un solo partido oficial en la capital mexicana.

El definitivo choque de octavos de final entre el Tri y los británicos se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, mientras la delegación europea aún define su hotel ante el temor de sufrir serenatas nocturnas por parte de la afición local.