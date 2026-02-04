Pachuca pierde a Mozo: Fractura helicoidal y 4 meses de recuperación

La planificación táctica de los Tuzos para el Clausura 2026 ha sufrido un revés crítico. El Club Pachuca oficializó la baja de Alan Mozo, un fichaje diseñado para profundizar la banda derecha, quien quedará fuera el resto del torneo, una situación que ahora pone presión sobre la directiva y el cuerpo técnico.

La lesión no solo representa una pérdida numérica, sino un golpe al esquema ofensivo del equipo, dado el perfil de Mozo como un lateral con alta vocación de ataque y capacidad de desborde, cualidades que lo habían hecho destacar en Chivas y Pumas.

Ahora, con los días contados para el cierre de fichajes, el equipo enfrenta la realidad de tener que buscar un reemplazo de emergencia.

El diagnóstico de Alan Mozo: gravedad y consecuencias

El parte médico expedido por Pachuca revela una lesión compleja producto de un mecanismo de torsión severo. El comunicado oficial es preciso respecto a la gravedad:

“Luego de los estudios realizados, se confirmó que el jugador presenta una fractura helicoidal no desplazada a nivel tercio proximal del peroné izquierdo, así como un esguince de grado dos de tobillo”.

Una fractura helicoidal se produce típicamente por una fuerza rotacional brusca con el pie fijo en el suelo. Aunque el hecho de ser "no desplazada" es positivo (pues los fragmentos óseos mantienen su alineación), la combinación con un esguince de segundo grado complica el cuadro, ya que implica una ruptura parcial de ligamentos que compromete la estabilidad del tobillo.

Esto explica el tiempo de recuperación estimado de tres a cuatro meses que el mismo equipo ha mencionado en su comunicado. Si bien la consolidación ósea suele tomar entre 6 y 8 semanas, la rehabilitación es el tema que más tiempo llevaría para la recuperación total.La "maldición" de los refuerzos en la Bella Airosa

La baja de Mozo reactiva los fantasmas de la directiva hidalguense respecto a sus contrataciones estelares. El lateral, que apenas sumó 221 minutos en tres encuentros, se une a la infortunada lista de refuerzos que sufrieron lesiones graves casi inmediatamente después de aterrizar en Pachuca, un fenómeno que ya afectó en el pasado a figuras como Darío Cvitanich, Víctor Dávila y Enner Valencia.