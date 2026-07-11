¡Del Infierno a la Cantera! Pumas hace oficial el fichaje de Víctor Arteaga

Los Pumas hicieron oficial la contratación de Víctor Arteaga, mediocampista mexicano procedente del Toluca, para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El contención de 22 años de edad ya tiene días de trabajo con los universitarios, pero fue cuestión de esperar los exámenes médicos de rigor para confirmar su integración y unirse a la lista de altas junto con los refuerzos que recientemente se presentaron en las instalaciones de Cantera: al mediocampista Sebastián Córdova y al extremo izquierdo Cristian 'Chicote' Calderón.

"Arteaga se integra al trabajo del primer equipo, que se prepara para su debut en el torneo Apertura 2026, bajo las órdenes del entrenador Esteban Solari", destacó Club Universidad en sus redes sociales.

El arribo de Arteaga, jugador nacido en la Ciudad de México, responde a la salida del contención César Garza, quien vio finalizado su préstamo en el Pedregal.

De acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt, Víctor Arteaga tiene un valor aproximado a los 500 mil dólares, cálculo que se mantiene desde el 2024.

Cobijado por Antonio Sancho

Cabe destacar que el fichaje de Arteaga, una promesa de la Sub-23 que sumó con los Diablos Rojos del Toluca dos juegos en Primera División y otro par en Concacaf Champions Cup, era una prioridad.

"Sí, está en el proceso, está en exámenes médicos. Pero bueno, la idea es también integrarlo un poco con la baja de Garza, viene a cubrir esa posición", dijo el pasado viernes Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de los Pumas, quien a su vez confirmó que se busca refuerzo para la plaza de extranjero sobrante (No Formado en México).

Tanto Arteaga, como Córdova y 'Chicote' Calderón, sumará minutos con los Pumas en el amistoso que sostendrá este domingo 12 de julio contra el América de Cali, en el Estadio Olímpico Universitario, con motivo del Pumas Fan Fest 2026.