El América pierde en su visita a Los Ángeles, último ensayo para el debut en el Apertura 2026 

El América, que arranca una era bajo las órdenes de Guillermo Almada, cayó en su visita amistosa a Los Ángeles Galaxy (1-0); Joseph Paintsil fue el autor del solitario tanto en el Dignity Health Sports Park.

Entre las novedades presentadas por el estratega uruguayo, en el entendido de las múltiples bajas por jugadores que tuvieron participación en el Mundial 2026, destacó la intención de una sociedad goleadora entre Raphael Veiga y Henry Martín. Sin embargo, sus oportunidades ante el marco de Novak Micovic fueron nulas.

Fue el LA Galaxy el que supo capitalizar al minuto 25. En jugada a balón parado, Joseph Paintsil aprovechó la peinada de uno de sus compañeros para perfilar el rebote con un tiro cruzado a las redes de Rodolfo Cota.

El extremo ghanés cumplió con la anotación en el primer tiempo; su lugar fue tomado por Julián Aude para el comienzo del segundo tiempo.

El América fue dominante de los espacios, pero no fue suficiente para generar verdadero peligro en el área de los angelinos, cuya figura Marcus Reus jugó 77 minutos.

Sin embargo, la visita a Carson, California, la aprovechó Guillermo Almada para probar variantes, como la de Kevin Álvarez jugando por la lateral izquierda tras el ingreso del lateral derecho Dagoberto Espinoza.

El movimiento también causó la salida de Alexis Gutiérrez como extremo izquierdo, por lo que Cristian Borja subió al ataque por la misma banda.

Fuera de la cancha, la polémica por el grito prohibido por la FIFA se hizo presente. En la recta final del cotejo, en los despejes del guardameta del LA Galaxy, la afición americanista gritó al unísono el "¡eeeh, puto!", pero el silbante no realizó algún protocolo como suele suceder en juegos oficiales de Concacaf.

El América y Almada cierran la pretemporada con una victoria sobre Tampico Madero (0-2) y la derrota con el Galaxy de Los Ángeles (0-1). Y mientras recuperan refuerzos, al tiempo que concretan fichajes tras las salidas de Néstor Araujo, Rodrigo Dourado y Vinícius Lima, las Águilas alistan su debut en el Apertura 2026 ante el Querétaro (18 de julio, 21:00 horas, en el Estadio La Corregidora).