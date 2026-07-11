"Los equipos de Almada son sofocantes": Miguel Layún celebra contratación del nuevo DT de América 

Miguel Layún, exjugador del América, dejó ver su optimismo con la nueva era en la dirección técnica del América, con el uruguayo Guillermo Almada.

Durante la transmisión del juego amistoso del América vs LA Galaxy en Layvtime, el exdefensor resaltó la cualidad que el conjunto azulcrema puede adquirir.

"Es sofocante jugar contra los equipos de Almada, difíciles los mano a mano, tienes la pelota y ya te muerden la nuca, hace mucho que no teníamos un equipo dominante en la parte física y esto puede esperar la gente en cuanto a calidad de jugadores, también en la intensidad", describió Miguel Layún.

Layún, en su última etapa como jugador profesional fue parte del primer título en la era del estratega brasileño André Jardine, la número 14 de las Águilas en una final celebrada en el Estadio Azteca ante los Tigres.

Por otro lado, Miguel Layún reiteró su amor por el América, por lo que pretende buscar durante la temporada más derechos de transmisión por youtube, en este caso de las Águilas en la Liga MX.

"Pronto avisaremos de los partidos. Mientras con lo que me corresponde, con el América y con la fe intacta, dolido (por la eliminación ante Pumas)".

Layún impulsará talentos

Al descanso entre América y Galaxy, Miguel Layún anticipó su nueva iniciativa de la mano con el Porto, para impulsar talentos en el futbol mexicano.

"Firmamos con el Porto un acuerdo para incorporar en México academias en diversas partes del país, esto quiero hacerlo con el Sevilla y Watford, quiero entablar conversaciones muy profundas, el proyecto en mente es que el canal tenga docuseries en las que haga visorias a los barrios y pueblos, es complejo que ese joven encuentre una oportunidad", explicó el exfutbolista y emprendedor.