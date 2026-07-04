Thomas Tuchel e Inglaterra se rinden ante La Cantera de Pumas previo a enfrentar a México

La delegación inglesa que visita México para el duelo de octavos de final ante la Selección Mexicana tuvo como único rival la altura, la cual les impidió descansar la noche del viernes tras su llegada y afectó algunos minutos de su entrenamiento

De ahí en fuera, el técnico Thomas Tuchel reconoció que sólo vio muestras de respeto y afecto por su selección, además de ponderar las instalaciones de La Cantera de los Pumas, sitio donde practicaron para el duelo ante México.

"Las instalaciones cumplieron con los estándares de calidad, fueron muy buenas y no tenemos problema alguno. Sabemos que el partido será fuerte con la afición de México apoyando con todo y por lo mismo estamos preparados".

Felices de haber conocido La Cantera

Jordan Henderson, el más veterano del equipo, reaccionó de la misma manera sobre el centro de entrenamiento de los Pumas, lugar que escogieron por la calidad de las canchas y los vestuarios. Mucha gente al saber que estaban ahí, los esperaron en la fachada con la intención de saludarlos.

"Es top, del más alto nivel, me gustó haber llegado temprano para habituarnos a la altura y acostumbrarnos, fue un lugar bonito para trabajar y de alto rendimiento".

Inglaterra vuelve al Estadio Azteca, el mítico escenario de su eliminación en el Mundial de 1986 a manos de Diego Maradona y los argentinos. Thomas Tuchel externó que ese pasado ya no tiene nada que ver con su plantel y, con tranquilidad, respondió a la pregunta obligada:

Jordan Henderson mencionó cosas buenas de las instalaciones de Pumas Hugo Sánchez

"Sí, la herida está abierta, pero no estamos aquí para revanchas, sino para escribir nuestra propia historia. Es el mismo estadio, pero no el mismo rival y aunque lo fuera, no es lo mismo, estamos en otra época y en otro tiempo", señaló el coach Thomas Tuchel, siempre con buen semblante.