Córdova y 'Chicote' Calderón entierran su pasado con América; ya lucen la camiseta de Pumas 

Los Pumas presentaron oficialmente ante los medios a los refuerzos que han causado controversia por su pasado americanista, al mediocampista Sebastián Córdova y al extremo izquierdo Cristian 'Chicote' Calderón.

Los primeros cuestionamientos para ambos durante su presentación en la Cantera de los Pumas, giró en sus antecedentes con las Águilas, acérrimos del conjunto universitario en el futbol mexicano. Pero ambos aseguran que las plumas ya son cosa del pasado, su lealtad al América ya es una página a la que le dieron la vuelta.

"Con mucha ilusión de saber que se hicieron bien las cosas el torneo pasado y pues tenemos en mente eso, quedar campeones aquí, levantar esa octava estrella, seguir para adelante, no hay más. El pasado es historia, nos debemos a Pumas, tenemos que estar en primeros lugares. Lo tomo como revancha y espero que todos encaminemos para el mismo resultado", dijo Córdova.

Mientras que Calderín señaló que "yo como Sebastián venimos a aportar nuestro granito de arena a la institución, sabemos que se quedaron a un pasito de la octava. Hoy estamos aquí trabajando con el grupo y dando nuestro mejor esfuerzo, para ayudar y salir campeones primeramente Dios. El pasado puede decir que sí fue americanista, pero yo vengo del Necaxa y estar aquí es un gran reto, es darle vuelta a la página".

Les salen garras y orgullo auriazul

Sobre envolverse con la identidad de los Pumas, Sebastián Córdova evocó las sensaciones de los momentos que los encaró.

"Todo lo que vemos desde afuera como contrincantes también es mucha pasión, desde que entras al estadio ves a toda la gente calentando, el juego se contagia y sí, siempre ha sido ese de la garra del jugador, entonces es mucho esfuerzo, mucha pasión y sudar siempre la camiseta, creo que eso son características de aquí", expresó al tiempo que consideró que portar la camiseta de los Pumas es un plus.

En la encomienda de ganarse el cariño de la afición de los Pumas, el Chicote Calderón se comprometió en hacer pesar Ciudad Universitaria: "Estamos aquí y vamos a trabajar para darle lo mejor posible de nosotros y como lo dijimos hace un momento, llegar a la final. Siempre en su casa y yo creo que es lo primero que también tenemos que hacer nosotros al llegar, acá hacer que el equipo que venga, hacernos respetar en casa y obviamente de visita hacer lo mismo, pero bueno yo creo que va más a esa parte de la pasión y obviamente el orgullo que se tiene por vestir esta playera, nos han platicado un poco de eso, creo que eso contagia para dar lo mejor de nosotros en cada partido".