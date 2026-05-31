La violencia opacó el triunfo de México en el Rose Bowl

La Selección Mexicana consiguió una victoria sobre Australia en el Rose Bowl de Pasadena , pero la celebración terminó empañada por una serie de peleas protagonizadas por aficionados tricolores dentro y fuera del estadio.

Mientras el equipo dirigido por Javier Aguirre daba un paso más en su preparación rumbo al Mundial 2026, distintos videos difundidos en redes sociales mostraron escenas de violencia en las tribunas y en las inmediaciones del inmueble, donde más de 70 mil personas asistieron al penúltimo encuentro de preparación del combinado nacional.

Las grabaciones exhiben a seguidores mexicanos intercambiando golpes en diferentes sectores de las gradas. En algunas imágenes se observa a personas caer entre varias filas de asientos a consecuencia de los empujones, mientras elementos de seguridad intentaban contener los incidentes.

Hasta el momento no se ha dado a conocer una versión oficial sobre el origen de las riñas, aunque los enfrentamientos ocurrieron en distintos puntos del estadio, durante el desarrollo del encuentro, y frente a decenas de aficionados.

Los problemas continuaron una vez concluido el partido. En la explanada del Rose Bowl también se registraron conatos de bronca entre aficionados que portaban la camiseta de México, varios de ellos con bebidas alcohólicas en las manos mientras abandonaban el inmueble.

Uno de los videos que más reacciones generó muestra a una mujer participando en una pelea antes de ser derribada en la grada. Testigos presentes en el estadio señalaron que posteriormente recibió golpes cuando ya se encontraba en el suelo, una situación que provocó indignación entre los asistentes.

La victoria mexicana, conseguida gracias a una anotación de Johan Vásquez, quedó relegada por las imágenes de violencia que rápidamente se viralizaron en redes sociales y que volvieron a colocar bajo los reflectores el comportamiento de un sector de la afición tricolor.

Además, los incidentes en Pasadena no representan un caso aislado. Hace apenas una semana también se registró una riña en la explanada del Estadio Cuauhtémoc durante el partido amistoso entre México y Ghana.

Meses atrás, durante la reinauguración del Estadio Ciudad de México, igualmente se reportaron enfrentamientos entre aficionados en las tribunas, una situación que continúa repitiéndose en partidos de la Selección Mexicana tanto dentro como fuera del país.