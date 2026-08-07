Noruega exige la renuncia de Gianni Infantino como presidente de la FIFA

La crisis en la FIFA suma un nuevo capítulo. La Federación Noruega de Futbol (NFF) solicitó la renuncia inmediata de Gianni Infantino, al considerar que el dirigente perdió la confianza necesaria para mantenerse al frente del máximo organismo del futbol mundial.

La petición llega después de la polémica generada por el proyecto para privatizar parte de la gestión comercial de las Copas del Mundo, iniciativa que finalmente fue retirada tras el rechazo de diversas asociaciones nacionales.

Noruega acusa falta de liderazgo y transparencia en la FIFA

La presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, aseguró que los acontecimientos recientes evidencian una profunda crisis de liderazgo y transparencia dentro de la FIFA. Además, sostuvo que las decisiones tomadas en los últimos años han debilitado la cooperación entre las federaciones y aumentado la división en el futbol internacional.

No hay vuelta atrás para Gianni Infantino. El futbol internacional está muy dividido y debemos aprovechar la ocasión para unirnos. Le pedimos al presidente de la FIFA que renuncie ya", declaró Klaveness al término de la reunión mensual de la Federación de Noruega.

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, está inconforme con la gestión de Infantino REUTERS

La privatización de los derechos comerciales fue el punto de quiebre

Para la federación noruega, el intento de privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo marcó un antes y un después en la confianza hacia la administración de Infantino.

Aunque la propuesta fue retirada, Klaveness afirmó que el daño a la credibilidad de la FIFA ya está hecho y que es momento de un cambio en la presidencia del organismo.

No es sólo que no se hayan implementado las reformas, sino que en realidad ha habido un retroceso", agregó la dirigente.

Noruega buscará sumar apoyo de otras federaciones

Pese a exigir la salida de Infantino, la Federación Noruega aclaró que no promoverá una reunión extraordinaria de la UEFA para abordar el tema. En cambio, buscará fortalecer su postura mediante el diálogo con otras asociaciones nacionales y con los órganos de gobierno del futbol internacional.

La solicitud de Noruega alimenta el debate sobre el futuro de la FIFA y el liderazgo de Gianni Infantino. Mientras algunas federaciones mantienen su respaldo al presidente, otras consideran que la organización necesita reformas profundas para recuperar la confianza, fortalecer la transparencia y mejorar su modelo de gobernanza.