Infantino apoya un regreso de Rusia; en Ucrania lo condenan

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se mostró a favor de un reingreso de Rusia y sus equipos a las competiciones internacionales, luego de que fueron excluidos tras el inicio de la ofensiva del ejército ruso en Ucrania en febrero de 2022.

“Esta exclusión no ha aportado nada; solo ha generado más frustración y odio. El hecho de que las niñas y los niños rusos puedan jugar al futbol en otras regiones de Europa sería algo positivo”, indicó el presidente de la FIFA en entrevista para Sky News.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, consideró que no se debería de prohibir a un país jugar futbol Reuters

Infantino agregó que la FIFA debería modificar sus reglas para que ningún país pueda ser excluido de las competiciones.

“En realidad, nunca deberíamos prohibir a un país jugar al futbol debido a los actos de sus líderes políticos”, añadió.

Por su parte, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, celebró las palabras de infantino: “Hace ya mucho tiempo que deberíamos haberlo considerado”.

La Federación de Futbol rusa declaró que “apoya plenamente” la postura de Infantino.

EN UCRANIA CONDENAN LAS PALABRAS DE INFANTINO SOBRE RUSIA

Matvii Bidnyi, ministro de Deportes de Ucrania, tachó las declaraciones de Gianni Infantino como “irresponsables, por no decir infantiles”.

“Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión. Mientras los rusos sigan matando a ucranianos y politizando el deporte, su bandera y sus símbolos nacionales no tienen cabida entre quienes respetan valores como la justicia, la honestidad y el juego limpio”, afirmó.

En Ucrania le recuerdan a Gianni Infantino la cifra de niños ucranianos que no podrán jugar al futbol Reuters

A su vez, Andriy Sybaga, jefe de la diplomacia ucraniana, recordó: “679 niñas y niños ucranianos nunca podrán jugar al futbol: Rusia los ha matado”.

El pasado 17 de diciembre, el Consejo de la FIFA anunció sus planes para un nuevo torneo sub-15 el año que viene y otro femenino en 2027. Esto siguió a una recomendación de la Cumbre Olímpica para que las federaciones deportivas internacionales permitieran a los equipos y deportistas rusos competir bajo su bandera nacional a nivel juvenil.

INFANTINO EN CONTRA DE LOS BOICOTS

Gianni Infantino afirmó que está en contra de las prohibiciones y los boicots, como el que se ha informado que pudiera haber en el Mundial 2026 en Estados Unidos.

“Estoy en contra de las prohibiciones y de los boicots. Creo que no aportan nada (...) simplemente contribuyen a más odio”, consideró.

“¿Alguien pide que Reino Unido deje de comerciar con Estados Unidos? No he escuchado nada parecido. Así que ¿por qué el futbol?”, comparó Infantino.