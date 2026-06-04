Confirmado: Efraín Juárez deja a Pumas; termina un proyecto que apuntaba a lo más alto

Con el paso del tiempo sabremos los detalles y las responsabilidades detrás de un desenlace que pocos imaginaban. Lo que parecía el inicio de una etapa prometedora para los Pumas, terminó de manera abrupta con la salida de Efraín Juárez como director técnico del conjunto universitario.

Juárez llegó a la institución para el Clausura 2025 luego de vivir un exitoso paso por Colombia, donde conquistó un doblete con el Atlético Nacional. Su regreso a Ciudad Universitaria representaba algo más que una contratación: era el retorno de un hombre formado en casa, ahora con la misión de devolverle protagonismo y títulos al club desde su propia visión futbolística.

La relación entre entrenador y equipo fue intensa y llena de emociones. En apenas unos torneos, Juárez logró construir un conjunto competitivo que recuperó la identidad y volvió a ilusionar a su afición. Su punto más alto llegó en el Clausura 2026, cuando condujo a los universitarios hasta la final tras eliminar a rivales de peso como América y Pachuca. Sin embargo, el sueño terminó con una derrota frente a Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario.

Lo que parecía el inicio de una nueva era tomó un rumbo inesperado. Después de una campaña histórica en la que Pumas finalizó como líder general y estableció un récord de puntos para la institución, la continuidad del estratega nunca quedó garantizada. De acuerdo con fuentes cercanas, la directiva no se acercó al entrenador para negociar una renovación de contrato, situación que generó molestia en Juárez y terminó por marcar el camino hacia su salida.

Efraín Juárez sale de los Pumas tras llevarlos a una final de Liga MX Mexsport

Ahora, el futuro deportivo del club queda en manos de Antonio Sancho, quien tendrá la responsabilidad de encabezar la planeación del próximo torneo, definir incorporaciones y encontrar al hombre que ocupará el banquillo auriazul.

Excélsior pudo saber que dentro de la directiva existe la intención de volver a apostar por un perfil identificado con la institución. La búsqueda ya comenzó y, una vez más, la prioridad apunta hacia alguien que conozca lo que significa representar a los Pumas.