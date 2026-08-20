¿Indirecta o cobro de cuentas? Chofis López rompe el silencio y revienta a Jaime Lozano

Puede ser que Eduardo López, conocido en el ámbito del futbol como La Chofis haya sido uno de los más grandes prospectos que surgieron de las Chivas y del que el futbol mexicano creyó tener esperanzas.

Tipo elegante y afinado en el medio campo, lo era también, a la inversa fuera del campo, en la indisciplina y la fiesta. con constantes problemas para mantener su peso. Quizá, el peor enemigo que tuvo en el futbol, fue él mismo contra su sobre peso, pero ahora, prácticamente retirado, ha apuntado sus rifles contra uno en particular, Jaime Lozano, quien en su paso por el Pachuca, lo desterró del club.

Tras meses en el ostracismo laboral, el atacante de 31 años reapareció para destapar la cruda fractura que desencadenó su salida de los Tuzos del Pachuca. La Chofis rememoró el momento exacto en que decidió rescindir su contrato a finales de 2025.

“Sentía que me tenía que hacer a un lado porque ya no estaba siendo valorado por un entrenador (Jaime Lozano) que me quitó las ganas de jugar al fútbol. Si ya no disfrutaba, ¿cómo iba a estar yendo nomás por compromiso?”.

Dardo contra el Jimmy Lozano

Jaime Lozano no tuvo buen paso por el Pachuca. (Mexsport)

El dardo, con dedicatoria directa hacia la gestión de Jaime Lozano —estratega que asumió las riendas hidalguenses tras la era de Guillermo Almada y que terminó separándolo del primer equipo—, escaló rápido en intensidad. López acusó una total falta de frontalidad: “Es una persona muy falsa. Me mandaba a jugar a la Sub-23 y ni siquiera él me decía nada. Él fue jugador; ¿cómo te van a mandar sin decirte el porqué?”.

Para matizar, el exjugador de Chivas rescató la figura de Almada, aclarando que el charrúa —actual entrenador de las Águilas— siempre le habló de frente cuando necesitó ritmo. La tensión entre López y Lozano ya había dejado pistas en redes sociales cuando el técnico fue cesado del banquillo hidalguense y el jugador celebró públicamente con un mordaz “el tiempo no se equivoca”.

Hoy, sin club pero con las heridas abiertas, la Chofis deja en claro que en el vestidor del Hidalgo la ruptura fue total.