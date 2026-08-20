Prosperan las charlas de Selección y Andrés Guardado; anticipan un cuerpo técnico de "alto nivel"

La Federación Mexicana de Futbol y el técnico Rafael Márquez se acercan a la definición del cuerpo técnico, para comenzar la nueva era de la Selección Mexicana. El exfutbolista Andrés Guardado es una de las piezas que ha costado mayor esfuerzo de convencimiento, pero que se encamina a buen puerto.

Ya con el calendario de trabajo establecido en lo que resta del año, trasciende que el 'Principito', referente de la Selección Mexicana y con prestigiosa carrera en Europa, llegó a un acuerdo de palabra para unirse como auxiliar al Tricolor.

Luego de la ratificación de federativos hacia Rafael Márquez como sucesor de Javier Aguirre en la dirección técnica de la Selección, el nombre de Andrés Guardado hizo eco en la futura conformación del equipo de trabajo. Sin embargo, el exmediocampista al toparse con reflectores y micrófonos durante los eventos de la Copa del Mundo 2026, negaba algún tipo de acuerdo. Incluso el exjugador del PSV Eindhoven, Deportivo La Coruña y Betis contempló ofertas de "pantalón largo" de clubes en el extranjero.

Al momento, se contempla que Andrés Guardado y Vidal Paloma sean los auxiliares técnico de Rafa Márquez, mientras que Pol Llorente se convertirá en el preparador físico.

En los puestos de entrenador de porteros y el encargado en las jugadas a balón parado, los nombres del español Xabier Mancisidor y del mexicano Bernardo Cueva, respectivamente, han trascendido.

Un cuerpo técnico "de alto nivel": Ivar Sisniega

Pero el armado del cuerpo técnico mantiene con las expectativas en alto en los federativos. En entrevista con Excélsior, Ivar Sisniega, presidente de la FMF, habló del avance del proyecto que suceda al del Vasco Aguirre.

"Va muy bien el cuerpo técnico de Rafa Márquez, él ya nos hizo la propuesta, todos los que propuso lógicamente quieren estar con la Selección Mexicana y estamos en la parte administrativa de Federación negociando sus contratos".

Aunque se reservó los nombres, Ivar Sisniega aseguró que el staff gozará de jerarquía.

"Una vez que firmen los contratos, daremos a conocer todos los detalles del cuerpo técnico, pero les puedo adelantar que es un cuerpo técnico de alto nivel y que busca no solo trabajar con la Selección mayor, sino generar beneficios y compartir conocimientos con las selecciones menores (bajo la gestión directiva de Andrés Lillini)".

Muestra xe este último aspecto es Vidal Paloma. Quien fungirá de mano derecha de Rafa estuvo presente en los duelos de la Selección Mexicana Sub-20, en la ciudad de Puebla y México, por el Campeonato Concacaf que sirvió para que los jóvenes tricolores consiguieran los pases a la Copa del Mundo Sub-20 del 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.