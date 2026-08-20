Miguel Borja revela que América ya había buscado ficharlo en 2018

Miguel Borja tuvo su primer día como jugador de las Águilas del América en las instalaciones de Coapa y, como parte de su llegada al club, concedió una entrevista que fue publicada en las redes sociales del equipo.

El delantero colombiano habló sobre sus primeras horas como futbolista azulcrema, la bienvenida que recibió de sus nuevos compañeros y el vínculo que ya tenía con algunos integrantes del plantel. También reveló que el América ya había intentado ficharlo años atrás, cuando todavía jugaba en Brasil.

El América buscó a Miguel Borja en 2018

El nuevo atacante americanista explicó que el club tuvo interés en contratarlo durante la Copa del Mundo de Rusia 2018. En aquel momento, representantes del América tuvieron conversaciones con el futbolista, pero el Palmeiras no estaba dispuesto a negociar su salida.

Tuve la oportunidad de platicar cuando estaba en el Mundial de Rusia con gente de acá que me quería. En ese momento Palmeiras no quiso venderme y cuando apareció la oportunidad esta vez dije que la tomaría.

Años después, la posibilidad de llegar al futbol mexicano volvió a presentarse y Borja aceptó incorporarse al América.

El colombiano también destacó el recibimiento que tuvo desde su llegada a México. Señaló que desde que aterrizó en el aeropuerto percibió el cariño de los aficionados y que se ha sentido bien recibido durante sus primeros días con el equipo.

Borja reconoce a Guillermo Almada

Durante su primer día en Coapa, Borja también habló sobre Guillermo Almada y destacó el trabajo que ha realizado el entrenador desde su llegada al conjunto azulcrema.

El profe es un gran entrenador y lo ha demostrado en las fechas que van en este club y es de quitarse el sombrero.

Las imágenes de su llegada al vestidor también mostraron la bienvenida que recibió por parte de sus compañeros. El colombiano pasó por el tradicional pasillo en el que los jugadores le dieron palmadas en la espalda, momento que tomó con humor.

Borja también aprovechó para describir sus principales características dentro del campo y explicó qué espera aportar al equipo durante su nueva etapa.

“Soy un jugador potente”

El delantero colombiano se definió como un futbolista potente y señaló que una de sus principales características es la presión sobre los defensores rivales.

Me considero un jugador potente, me gusta presionar a los centrales. Una de mis virtudes es el área, es donde me siento más cómodo y hay que trabajar lo que el entrenador quiere.

Borja explicó que dentro del área es donde se siente más cómodo y que buscará adaptarse a las indicaciones de Almada para aportar al funcionamiento del equipo.

Caras conocidas en el América

La llegada al América tampoco representa un entorno completamente nuevo para Borja, ya que en el vestidor azulcrema tiene a dos jugadores con los que ya compartió distintas etapas.

Uno de ellos es Cristian Borja, con quien coincidió en la Selección Nacional de Colombia. Miguel Borja destacó la relación que mantiene con el lateral y el hecho de volver a compartir equipo.

También se reencontró con Rafa Veiga, con quien coincidió durante su etapa en el futbol brasileño con Palmeiras. El colombiano recordó que pasaba mucho tiempo con el futbolista brasileño y destacó su adaptación al español.

“Llegué al club más grande de México”

Para cerrar su primera entrevista como jugador del América, Borja reconoció la dimensión del club y aseguró que llegó al “más grande de México”.

El colombiano señaló que conoce la presión que existe dentro del equipo y que también es consciente de las expectativas de la afición. Por ello, consideró que su llegada representa un reto que afronta con responsabilidad.

Borja también afirmó que se encuentra en un buen momento de su carrera y que tiene la intención de triunfar en esta nueva etapa con las Águilas del América.