Triste derrota de Stan Wawrinka ante Safiullin; el suizo queda eliminado del Cancún Country Open

La noche triste se volvió a repetir, pero ahora en Cancún. Lo que parecía un día para guardar en la memoria para los mexicanos, se convirtió en tristeza; Stan Wawrinka no pudo ante el ruso Safiullin y quedó eliminado del Cancún Country Open en dos sets de 6-3 y 6-4.

Una tarde-noche muy difícil para el suizo, quien nunca pudo sacarle ventaja al ruso. En todo momento estuvo abajo en el marcador y sus gestos delataban mucha frustración.

Los sets fueron rápidos. En el primero se fue abajo por 3-0 y aunque logró empatar, rápidamente Safiullin volvió a tomar ritmo y logró ganarlo.

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La afición mexicana que se hizo presente de manera importante, un lleno total en el Estadio FUNO, nunca dejó de alentar a Stan. Había uno que otro que se inclinaba por el ruso, pero en un 95% eran fans del suizo.

Para el segundo set, lamentablemente la historia no cambió. La frustración, el cansancio, el enojo de no poder seguirle el ritmo a Safiullin fue lo que liquidó por completo a Wawrinka.

Aunque dio pelea y anotó un punto más, en comparación al primero, la segunda manga también fue para Safiullin y con ello, Wawrinka se quedó en Octavos de Final, dos llaves antes de la edición anterior cuando llegó hasta las Semifinales.

El adiós de Wawrinka está cada vez más cerca

La estrella de este Challenger 125 no estará más. Wawrinka se despide de México y aunque hubiera quedado en el camino, la noche en Cancún fue aún más triste debido a que este fue uno de sus últimos torneos.

El Cancún Country Open lo despidió con un emotivo video, el cual recordó sus grandes momentos en el tenis, sus tres trofeos de Grand Slams y sobre todo, la medalla de oro que consiguió junto a Federer en Beijing 2008.

Emotivo, triste y frustrado, así abandonó Wawrinka el estadio, no sin antes recordar que en algún momento de su vida, ya en el retiro, vendrá a México, y sobre todo a Cancún, un lugar que dijo “le fascinó”.