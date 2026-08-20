NFL: Santos y Vaqueros fueron sancionados por indisciplina con 500 mil dólares cada uno

Así suceda en una práctica previa al arranque de la temporada, la NFL ha decidido aplicar el reglamento disciplinario. Por ello, este jueves informó sobre la sanción a los Vaqueros de Dallas y a los Santos de Nueva Orleans de 500 mil dólares cada uno por actos indisciplinarios en un entrenamiento conjunto que tuvieron ambos equipos.

Mediante un comunicado oficial, la liga informó que la Comisión de Competencia ha hecho del juego limpio —incluyendo en los entrenamientos conjuntos— un punto de especial énfasis.

Todos los equipos, recalcó el comunicado, fueron notificados de ello mediante un memorándum antes del campamento de entrenamiento sobre su responsabilidad de prevenir conductas antideportivas que puedan resultar en lesiones.

El dueño de los Vaqueros, Jerry Jones, confirmó la notificación del castigo y reveló que planea apelar el monto de la sanción, sin embargo, también contempla aplicar castigos internos a los jugadores involucrados.

Sanciones de esa magnitud dejan claro que es un asunto muy serio y la liga tiene la firme intención de controlarlo desde la cúpula. Cuando empiezan a repartir ese tipo de multas, sin duda captan tu atención."

El incidente ocurrió el martes 18 de agosto de 2026 durante una práctica conjunta celebrada en la sede del campo de entrenamiento de los Vaqueros en Oxnard, California.

El entrenamiento, realizado en un ambiente atípicamente caluroso y húmedo, subió de tono desde sus primeros minutos y derivó en múltiples peleas y broncas campales entre los jugadores de ambas franquicias, según informó el propio equipo de Dallas.

La práctica se dividió en dos campos de juego simultáneos, y en ambos estallaron conatos de bronca. En un incidente destacado, el tight end de los Santos, Brock Rechsteiner, azotó fuertemente contra el suelo al safety de los Vaqueros, Jalen Thompson.

Durante uno de los enfrentamientos, el jugador de los Santos, Erik McCoy, le quitó el casco a un rival y lo lanzó por los aires. Además, el linebacker de los Vaqueros, Donovan Ezeiruaku, lanzó puñetazos contra un rival, por lo que fue expulsado de la práctica por los entrenadores, según informó la agencia AP.