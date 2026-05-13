¡Ilusión rota! Descartan regreso de la Liga MX a la Copa Libertadores en 2027

El sueño de revivir las noches mágicas de la Copa Libertadores se esfumó una vez más para los apasionados aficionados al futbol mexicano. A pesar de los recientes rumores que encendieron la esperanza de millones de seguidores a lo largo del país, la realidad dictó una sentencia fría y contundente. El ansiado retorno de los clubes de la Liga MX a la competencia más prestigiosa del continente quedó totalmente descartado para el año 2027, cerrando la puerta a un torneo que históricamente regaló episodios memorables a nuestra afición.

Trofeo de la Copa Libertadores siendo levantado por River Plate. Mexsport

EL ESPEJISMO DE LOS DERECHOS DE TRANSMISIÓN Y LOS RUMORES

Toda esta reciente avalancha de especulaciones nació a raíz de un fuerte movimiento corporativo en los medios de comunicación. El martes pasado, la cadena Televisa/Univisión sacudió el entorno deportivo al confirmar la compra oficial de los derechos de transmisión televisiva tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana. Este jugoso acuerdo comercial abarcará el periodo entre 2027 y 2030, y su señal apuntará exclusivamente a la enorme audiencia hispanoparlante que radica en Estados Unidos.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Mexsport

Al notar la intervención directa de la televisora mexicana, muchos fanáticos y analistas interpretaron la noticia como el puente ideal para restablecer las relaciones diplomáticas y deportivas con la Conmebol. No obstante, el periodista Rubén Rodríguez, especialista de la cadena FOX, apagó rápidamente el fuego de la ilusión en el entorno nacional. Tras contactar a sus fuentes de mayor confianza en las altas esferas, el comunicador desmintió cualquier tipo de plática o acercamiento. El balompié azteca simplemente no tiene ningún boleto de regreso hacia el sur del continente.

EL NEGOCIO EN EL NORTE Y LA IMPLACABLE BARRERA DE CONCACAF

Mientras los hinchas añoran aquellos épicos viajes a Sudamérica, la cúpula directiva nacional, bajo el mando operativo de Mikel Arriola, fijó su mirada y sus finanzas en el mercado estadounidense. El modelo de negocio actual prioriza el crecimiento en conjunto con la MLS. Por tal motivo, competencias como la millonaria Leagues Cup, el amistoso All Star Game y la renovada Concachampions ocupan toda la atención de los dueños de los equipos.

Francisco Palencia jugando en la final de la Copa Libertadores con Cruz Azul. Mexsport

Más allá del claro interés económico en el país vecino, la verdadera muralla que impide el retorno yace en los escritorios internacionales. Los equipos de México no compiten contra los colosos sudamericanos desde 2016. Durante su participación ininterrumpida desde 1998, escuadras históricas como Cruz Azul, Chivas y Tigres alcanzaron la Gran Final del certamen, ganándose el respeto incondicional de toda Sudamérica.

Sin embargo, la posibilidad de repetir aquellas hazañas topa contra la burocracia. Apenas en junio de 2024, la propia Liga MX confesó el mayor de los obstáculos mediante un comunicado oficial. Los directivos admitieron que solicitaron el aval formal para competir nuevamente en el torneo sudamericano tiempo atrás, pero las autoridades máximas del balompié dieron una respuesta negativa. Tanto la FIFA como la Concacaf bloquearon tajantemente cualquier intento de participación de los equipos de México en competencias avaladas por Conmebol, dejando el regreso convertido en una simple utopía.