Exestrella del beisbol en México enfrenta posible cárcel: el caso Yasiel Puig revive su pasado más oscuro

La figura que alguna vez electrizó estadios con batazos y fildeos imposibles ahora se mueve en otra narrativa. Yasiel Puig, exestrella de las Grandes Ligas y rostro reciente del beisbol en México, enfrenta una posible condena de prisión en Estados Unidos tras ser declarado culpable de obstrucción a la justicia y de mentir a autoridades federales.

Fiscales del Distrito Central de California solicitaron una pena de 18 meses de cárcel, seguida de tres años de libertad supervisada y una multa de 55,200 dólares. La sentencia será dictada el 26 de mayo en Los Ángeles. La defensa, encabezada por la abogada Keri Curtis Axel, buscará evitar la prisión con una solicitud de libertad condicional.

El caso judicial se suma a una biografía marcada por extremos. De fenómeno deportivo a protagonista de episodios fuera del diamante que han moldeado su carrera.

Yasiel Puig arremetió en contra de un grupo de Piratas durante una trifulca y fue parte de los cinco expulsados. (AP)

De Cuba a México, una fuga bajo amenaza

Antes de convertirse en figura de MLB, Puig protagonizó una salida de Cuba que hoy forma parte de los relatos más crudos del deporte contemporáneo.

En su intento por abandonar la isla, el jardinero cayó en manos de traficantes vinculados al narcotráfico en México. Durante ese trayecto fue secuestrado y amenazado. El mensaje era directo. Si no pagaba por su traslado, perdería una mano. El destino final era Isla Mujeres, punto clave en rutas clandestinas hacia Estados Unidos.

El episodio, reconstruido años después en investigaciones periodísticas y procesos judiciales, dejó una marca persistente. Puig logró llegar a territorio estadunidense y firmar un contrato millonario con los Dodgers que lo catapultó al escaparate global.

El estallido en Los Ángeles

Su irrupción en 2013 con lo Dodgers fue inmediata y deslumbrante. En su primer mes acumuló 44 hits, una cifra histórica para un novato en la franquicia. Su estilo agresivo, casi indomable, le ganó el apodo de “Caballo Salvaje”, popularizado por el narrador Vin Scully.

Un año después fue convocado al Juego de Estrellas y participó en el Home Run Derby. En 2017 recibió el reconocimiento como mejor jardinero derecho defensivo. Su talento era incuestionable, pero la relación con el equipo se desgastó por episodios de indisciplina y problemas fuera del campo.

Tras su salida de Los Ángeles, pasó por los Reds y los Indians antes de desaparecer del circuito principal. México, un refugio intermitente

Pui fue la gran estrella de los Dodgers por dos temporadasl

Puig arriba a la LMB

Lejos del foco de MLB, Puig encontró espacio en la Liga Mexicana de Beisbol. En 2021 y 2024 jugó con la novena de Veracruz, donde su presencia funcionó como imán mediático y deportivo.

Su paso por México se integró a una etapa itinerante que incluyó ligas en Corea, República Dominicana y Venezuela. En cada parada, el nombre seguía generando expectativa, aunque ya acompañado por controversias.

El caso judicial que amenaza su libertad

La causa que hoy lo coloca frente a una posible condena surgió de una investigación sobre apuestas ilegales encabezada por el corredor Wayne Nix. Puig no era objetivo inicial, sino testigo.

Durante una entrevista en 2022 con investigadores federales, la fiscalía sostiene que mintió sobre su relación con intermediarios de apuestas y sobre el origen de sus vínculos. Un audio presentado en juicio reforzó la acusación.

En febrero, un jurado lo declaró culpable tras un proceso de 12 días. Los fiscales argumentan que su conducta refleja falta de remordimiento. La defensa responde que hubo confusión por barreras de idioma y limitaciones cognitivas, además de insistir en que el jugador cooperó.

El caso contempla una pena máxima de 15 años de prisión, aunque la recomendación actual se ubica en el rango bajo de las directrices federales.

Entre el espectáculo y la sombra

A sus 35 años, Puig sigue activo en ligas fuera del radar principal. Su presencia en el beisbol canadiense, con los Maple Leafs, ha generado curiosidad y debate entre aficionados. Algunos celebran el talento intacto. Otros cuestionan el historial que lo acompaña.

El veredicto del 26 de mayo marcará el siguiente capítulo de una carrera que nunca logró separarse del ruido que la rodea.