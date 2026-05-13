Enrique Riquelme responde a Florentino Pérez; no descarta candidatura a presidencia del Real Madrid

Florentino Pérez no pronunció su nombre, pero el retrato fue suficientemente preciso: “ese señor que habla con las eléctricas y que tiene acento sudamericano… acento mexicano… que se presente”. La frase, lanzada durante una conferencia de prensa inusual en la que el presidente del Real Madrid anunció la convocatoria de elecciones anticipadas, bastó para que los medios españoles identificaran de inmediato al aludido: Enrique Riquelme Vives, empresario del sector energético y presidente ejecutivo de Cox Energy, compañía española dedicada al desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica.

Riquelme respondió horas después con una carta abierta publicada en redes sociales dirigida al propio Florentino Pérez, en la que fijó su postura sin cerrar ninguna puerta.

¿Quién es el hombre al que Florentino Pérez teme?

Enrique Riquelme Vives nació el 9 de enero de 1989 en Cox, Alicante, y es fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox, utility global de agua y energía que cotiza en la Bolsa de Valores Española desde el 15 de noviembre de 2024.

Su empresa cuenta con oficinas y proyectos en México, Chile, Panamá, Estados Unidos, Medio Oriente y Colombia, y hace unos meses cerró la compra de Iberdrola México por 4,000 millones de dólares.

En el mundo de los negocios se le conoce como el Rey del Sol. La revista Forbes lo presentó en su portada en 2018 como El Hombre de la Energía Solar y en 2025 lo incluyó en el listado de mejores CEO de 2024.

Su vínculo con el Real Madrid no es circunstancial. Es socio del club desde hace más de 20 años —requisito indispensable para aspirar a la presidencia— y su padre, Enrique Riquelme de la Torre, fue directivo durante la etapa presidencial de Ramón Calderón. Distintos rankings económicos han situado recientemente su patrimonio en cifras cercanas a los 460 millones de euros, cifra que le permitiría afrontar el aval bancario equivalente al 15 por ciento del presupuesto del club, estimado alrededor de los 187 millones de euros.

Inicio de la disputa merengue: El antecedente de 2021

Riquelme ya intentó competir por la presidencia del club hace cinco años. En aquel momento, denunció que Florentino Pérez adelantó las elecciones con plazos tan reducidos que, en la práctica, impedían organizar una candidatura alternativa.

Finalmente, nunca presentó candidatura formal, pero dejó mensajes públicos donde hablaba de la necesidad de construir un Real Madrid 3.0, una evolución institucional del modelo impulsado por Florentino durante las últimas dos décadas. En 2025, cuando se celebraron los comicios siguientes, Pérez volvió a ser el único candidato.

Enrique Riquelme es socio del Real Madrid desde hace más de 20 años, un requisito para aspirar a ser su presidente. https://www.instagram.com/enriqueriquelmev/

¿Qué respondió Enrique Riquelme a Florentino Pérez?

Ante la nueva convocatoria electoral, Riquelme no esperó. En una misiva publicada por el diario Marca, el empresario dejó claro que cumple “con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura” y que cuenta con la “capacidad económica y experiencia financiera” para hacerse cargo de la presidencia merengue.

La carta, sin embargo, fue más allá de su propia figura. La misiva expone que el club ha pasado “casi veinte años sin un proceso electoral participativo, donde se convoca a los socios a construir juntos el Real Madrid” y sostiene que los plazos regulados por los estatutos no resultan compatibles con el principio de apertura y debate propios de “las democracias modernas”. Riquelme destacó que los socios están repartidos por toda España y el extranjero, lo que justificaría extender el periodo preelectoral y permitir fórmulas como el voto por correo y el contacto directo de los candidatos con el censo electoral del club.

El empresario insistió en que ni la urgencia ni la premura pueden condicionar la calidad del proceso, apelando a la preservación de “la estabilidad, liderazgo y grandeza” de la institución.

Al ser cuestionado sobre sus planes durante su estancia en México, Riquelme respondió primero con humor: “No sé si se hizo noticia porque a veces tengo acento mexicano”. Luego fue más directo. Reconoció que “Real Madrid no está en su mejor momento” y precisó que “teóricamente habían elecciones a finales del 2028 y Florentino decidió acelerarlas”. Sobre Pérez, concedió que “probablemente haya sido el mejor presidente de la historia moderna del Real Madrid”, antes de anunciar que decidiría en los próximos días si presenta candidatura.

El reloj corre. Y esta vez, el “señor con acento mexicano” no parece dispuesto a esperar otra ocasión.