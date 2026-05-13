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Liga MX - Clausura 2026: Cruz Azul vs Chivas - EN VIVO (Semifinal - Ida)

Sigue EN VIVO el partido Semifinal de ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas, a través de nuestro Minuto a Minuto

Por: Enrique López

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Cruz Azul vs Chivas (Semifinal de Ida)Foto: Redes Sociales
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Chivas
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Liga MX - Clausura 2026: Cruz Azul vs Chivas - EN VIVO (Semifinal - Ida)
7'¡¡Al travesañoooo!!

Disparo de Richard Ledezma que estremece el horizontal del arco de Cruz Azul

4'¡Nuevo aviso de Cruz Azul!

Centro de Rodolfo Rotondi y cabezazo de Christian Ebere que se va por encima del travesaño

2'¡¡Ceeercaaa Cruz Azul!!

José Paradela se escapó por derecha cortó al centro y sacó un disparo de zurda que la defensa de Chivas desvió a tiro de esquina

Primer Tiempo¡¡Comienza la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas!!
19:58 Hrs¡¡Salen los equipos al cambo del Estadio Banorte!!

Se realiza el protocolo de la Liga MX

19:55 HrsVale la pena recordar que Chivas cuenta con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate en el marcador global
19:30 HrsAlineación de Cruz Azul
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Alineación de Cruz Azul.Foto: Redes Sociales
19:30 HrsAlineación de Chivas
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Alineación de Chivas.Foto: Redes Sociales
18:50 Hrs¡¡Bienvenidos al partido de ida de la Semifinal del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas del Guadalajara!!

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte

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