Liga MX - Clausura 2026: Cruz Azul vs Chivas - EN VIVO (Semifinal - Ida)
Sigue EN VIVO el partido Semifinal de ida del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas, a través de nuestro Minuto a Minuto
Cruz Azul
00
Chivas
Liga MX - Clausura 2026: Cruz Azul vs Chivas - EN VIVO (Semifinal - Ida)
7'¡¡Al travesañoooo!!
Disparo de Richard Ledezma que estremece el horizontal del arco de Cruz Azul
4'¡Nuevo aviso de Cruz Azul!
Centro de Rodolfo Rotondi y cabezazo de Christian Ebere que se va por encima del travesaño
2'¡¡Ceeercaaa Cruz Azul!!
José Paradela se escapó por derecha cortó al centro y sacó un disparo de zurda que la defensa de Chivas desvió a tiro de esquina
Primer Tiempo¡¡Comienza la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas!!
19:58 Hrs¡¡Salen los equipos al cambo del Estadio Banorte!!
Se realiza el protocolo de la Liga MX
19:55 HrsVale la pena recordar que Chivas cuenta con la ventaja de la posición en la tabla en caso de empate en el marcador global
19:30 HrsAlineación de Cruz Azul
19:30 HrsAlineación de Chivas
18:50 Hrs¡¡Bienvenidos al partido de ida de la Semifinal del Clausura 2026 entre Cruz Azul y Chivas del Guadalajara!!
El encuentro se disputará en el Estadio Banorte