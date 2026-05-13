Liga MX - Clausura 2026: Cruz Azul vs Chivas - EN VIVO (Semifinal - Ida)

Disparo de Richard Ledezma que estremece el horizontal del arco de Cruz Azul

Centro de Rodolfo Rotondi y cabezazo de Christian Ebere que se va por encima del travesaño

José Paradela se escapó por derecha cortó al centro y sacó un disparo de zurda que la defensa de Chivas desvió a tiro de esquina

¡¡Comienza la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas!!

Primer Tiempo ¡¡Comienza la Semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas!!

Se realiza el protocolo de la Liga MX