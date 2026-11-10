¿Hugo Sánchez se burló de Henry Martín? Esto dijo sobre su ausencia en la Selección Mexicana

Hugo Sánchez, máximo referente del futbol mexicano, habló sobre la ausencia de Henry Martín en la reciente convocatoria de la Selección Mexicana. Más allá de ser el líder goleador, la ‘Bomba’ no estará ante Jamaica. Ante esto, el Pentapichichi que le parece “simpático” el momento del delantero y capitán del América.

La ausencia de Henry Martín en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre generó cuestionamientos, principalmente por el momento que atraviesa con el América. El atacante de 33 años suma 11 goles en el Apertura 2026, cifra que lo coloca como el mexicano con más anotaciones en el campeonato y como uno de los principales referentes ofensivos de las Águilas.

Sin embargo, su cifra goleadora no fue suficiente para convencer a Rafael Márquez de incluirlo en la lista para los compromisos ante Jamaica, correspondientes a los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Ante esta situación, Hugo Sánchez fue cuestionado sobre el rendimiento del atacante americanista y su reacción llamó la atención, pues tomó con cierto tono de burla la afirmación de que Henry está rompiéndola por su cantidad de goles, además de respaldar la decisión del cuerpo técnico del Tricolor.

“¿La está rompiendo?, suena simpático eso”, comentó el histórico delantero mexicano. Posteriormente, recordó las críticas que reciben los entrenadores por sus decisiones y pidió respetar el trabajo de Rafael Márquez, quien actualmente está al frente de la Selección Nacional.

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“Yo cuando fui director técnico de la Selección iba a todos los restaurantes y los chefs, meseros y demás todos tenían una lista y todos nos sentimos entrenadores, hay que respaldar a Rafa”, agregó.

La polémica alrededor de Henry Martín también se debe a que su ausencia no es por una lesión, sino cuando justo recuperó protagonismo con el América. Además, su última convocatoria con México fue en noviembre de 2024, por lo que su regreso parecía una posibilidad ante la falta de delanteros mexicanos con regularidad goleadora.

Por otra parte, Hugo Sánchez consideró que la presencia de Armando León en la convocatoria responde a la escasez de opciones nacionales para ocupar la posición de centro delantero. El exfutbolista señaló que Rafael Márquez debe evaluar los recursos disponibles, aunque atribuyó la falta de atacantes mexicanos a la cantidad de extranjeros que juegan en la Liga MX.

“Hay que preguntárselo a Rafa. Rafa es el encargado de saber si puede o no solucionar. Me parece bien que vaya viendo cuál es la materia humana que tenemos porque tampoco hay mucho de donde escoger y eso no es culpa de Rafa ni mío, sino de tanto extranjero que hay y no hay jóvenes como pasa en Brasil, Argentina y Uruguay”, explicó.