La herida de Suazo y la gloria del Chaco: así recuerdan la final de la Copa Sudamericana 2006

A casi 20 años de la histórica conquista de Pachuca en la Copa Sudamericana 2006, Christian Giménez y Humberto Suazo recordaron aquella final en la que los Tuzos derrotaron a Colo Colo para convertirse en el único equipo mexicano que ha levantado un título de una competencia de Conmebol.

El reencuentro se produjo durante la Ceremonia de Investidura del Salón de la Fama 2026, donde ambos exfutbolistas compartieron el presidium como parte de la generación que recibirá su reconocimiento. Además de coincidir en el evento, los dos tuvieron un papel protagónico en aquella serie que terminó con la consagración del conjunto hidalguense.

Para el Chaco, el campeonato conserva un significado especial y considera que todavía no se dimensiona por completo lo que representó para el futbol mexicano, debido a que ningún otro club del país ha conseguido repetir esa hazaña.

No sé si a lo largo del tiempo se le ha dado el valor histórico, pero yo sí”, expresó el argentino naturalizado mexicano al referirse a una de las conquistas más importantes de su trayectoria.

Giménez también recordó el respaldo que recibió Pachuca durante aquella campaña, pues aseguró que gran parte del país se identificó con el equipo en su camino hacia el título. A 24 años de haber llegado a México, considera que aquella unión fue algo que difícilmente volverá a repetirse.

Fue un momento que yo recuerdo, que todo México apoyaba al Pachuca. Y fue algo que hoy, pensándolo bien, y con todo lo que hemos vivido durante muchos años, porque yo ya llevo 24 años acá en México viviendo, fue algo único”, comentó.

Incluso, durante su intervención, el Chaco protagonizó un momento de humor cuando recordó que tuvo enfrente a Suazo en aquella final. Entre risas, le preguntó si había sido el autor de los goles de Colo Colo, a lo que el chileno respondió que marcó tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta.

Pero bueno, con el tiempo ya no se compite más. Somos el único equipo que logró esa gran hazaña”, sentenció Giménez, quien volvió a poner sobre la mesa la dimensión de un campeonato que permanece como una excepción en la historia de los clubes mexicanos en Sudamérica.

Del otro lado, Humberto Suazo reconoció que perder aquella final representó una de las experiencias más complicadas de su carrera. El delantero recordó que Colo Colo tenía un plantel con futbolistas de gran calidad y que la ilusión de conquistar el torneo estaba muy presente.

La verdad que sí fue una hazaña, como dicen nosotros. De empatar aquí en Pachuca, allá íbamos ganando 1-0. Después entró Damián, nos dio vueltas prácticamente en el partido en el segundo tiempo, pero fue un momento doloroso que deja el futbol”, relató sobre el desenlace de aquella serie.

El chileno también mencionó a figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernández y Jorge Valdivia, quienes formaban parte de aquel Colo Colo. Sin embargo, pese al golpe deportivo, encontró una consecuencia positiva en aquella actuación: su rendimiento le permitió llamar la atención de Monterrey, equipo con el que posteriormente construyó una etapa importante en el futbol mexicano.