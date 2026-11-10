Armando León vive su primer entrenamiento con la Selección Mexicana

En el segundo día de actividades de la Selección Mexicana en Playa del Carmen de cara a los compromisos frente a Jamaica por los Cuartos de Final en la Concacaf Nations League, Armando León se vistió con la playera del Tri para vivir su primer entrenamiento bajo las órdenes de Rafa Márquez.

Con cuadro completo luego de un primer día en el que solamente 14 futbolistas estuvieron a disposición del entrenador del combinado azteca, Armando León acaparó los reflectores con el Tri, viviendo sus primeros minutos con la indumentaria de la Selección Mexicana.

Siendo parte de la legión europea que arribó al sureste mexicano para concentrar de cara a los primeros duelos oficiales que estará afrontando Rafa Márquez como entrenador del Tri.

Mediante redes sociales, fue la propia Selección Mexicana quien le dio la bienvenida al delantero que luce en la Liga de Croacia, conjunto en el que el delantero azteca de 26 años y 1.88 metros de estatura acumula 5 goles y 1 asistencia en sus primeros 13 partidos de la temporada.

“Gusto verte aquí, Armando. ¡Bienvenido al grupo!”.

Armando González y Santiago Gimenez son los otros centros delanteros considerados por Rafa Márquez, sin embargo, Julián Quiñones también podría ser de los elementos que contiendan por el puesto titular dentro de la presente convocatoria del mandamás nacional.

¿Cuándo podría debutar Armando León en el Tri?

El delantero del NK Osijek de Croacia podría vivir sus primeros minutos con el combinado nacional en cualquiera de los compromisos de la Selección Mexicana ante Jamaica durante los Cuartos de Final en la Concacaf Nations League, ya sea en los primeros instantes de la eliminatoria o en la instancia donde se definirá lo que sucederá con el Tri:

Ida: Jamaica Vs México (Kingston) – sábado 14 de noviembre, 19:00 horas.

Vuelta: México vs Jamaica (Monterrey) – martes 17 de noviembre, 20:30 horas.

* Todos los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Ante Jamaica, la Selección Mexicana se juega su boleto directo a la Copa Oro 2027. Mexsport

BFG