Cuypers enaltece a la Liga MX en su primera convocatoria con Bélgica: “Es más fuerte que la MLS"

Esta Fecha FIFA llegó con una gran sorpresa a Monterrey luego de que su delantero estrella Hugo Cuaypers fuera convocado por la Selección de Bélgica por primera vez en su carrera y al reportar con los Red Devils el delantero de Rayados no dudó de hablar maravillas del país, su club y por supuesto la Liga MX.

En declaraciones para el medio belga ‘Nieuwsblad’, Cuypers dejó claro que la Liga MX es mucho más competitiva que la MLS, liga por la que tuvo un paso con Chicago Fire previo a llegar al futbol mexicano y el delantero belga aseguró que su decisión de firmar con Rayados fue justamente pensando en poder cumplir el sueño de llegar a selección.

De igual forma Hugo aseguró que el futbol mexicano está mucho más cerca del nivel de Europa que en Estados Unidos.

"En México tengo más posibilidades de ser convocado que en la MLS. La Liga MX es más fuerte que la MLS. Se juega mucho más al estilo europeo, con mayor intensidad y un nivel más cercano al de Europa"

Hugo Cuypers celebra gol con Rayados de Monterrey MEXSPORT

Una de las principales diferencias entre México y Estados Unidos en la competencia día a día. Cuypers asegura que en la MLS no se siente como una liga profesional y los equipos se comienzan a poner ‘serios’ hasta que llegan los Playoffs.

Asimismo, asegura que la pasión que hay en Monterrey por el futbol nunca la vivió durante su etapa en Chicago.

"En la MLS el futbol no es prioridad. Hasta los Playoffs se siente como una liga de preparación. Quería volver a sentir pasión, emociones e intensidad. Y eso lo encuentro en Monterrey".

Hugo Cuypers temía por su seguridad en México

El delantero de Rayados y la Selección de Bélgica también confesó el motivo por el cual dudó en fichar con Monterrey este verano, confesando que el tema de la seguridad de él y su familia era su principal preocupación. Sin embargo, el director deportivo del club, Dennis te Kloese, le transmitió tranquilidad respecto a ese tema tan delicado.

Hoy Hugo Cuypers confiesa estar encantando por su estilo de vida en México y lo pone por encima de Chicago, una de las ciudades más importantes en los Estados Unidos.

"Monterrey es la ciudad más estadounidense de México. Muchas empresas internacionales tienen allí su sede para el país, por lo que viven muchos expatriados. La seguridad era una preocupación importante para mí. El director general Dennis te Kloese me tranquilizó de inmediato al respecto. Vivimos en un fraccionamiento cerrado donde todo está cerca. Restaurantes, parques, tiendas: podemos hacer casi todo a pie. En Chicago tenías que tomar el auto constantemente"