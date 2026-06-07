Cuando Ochoa fue a su primer Mundial... Gilberto Mora todavía no nacía

Un total de 23 años, 3 meses y 1 día es la diferencia de edad que existe entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora, jugadores que representarán a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026; cuando el portero había sido convocado a su primer Copa del Mundo, la nueva joya azteca aún no nacía.

El Mundial 2026 representará la sexta Copa del Mundo para Guillermo Ochoa, mientras que Gilberto Mora apenas arrancará su camino en las justas cuando México dispute la Fase de Grupos ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Un total de 8,494 días de diferencia entre cada uno de los nacimientos son los que separan a ambos futbolistas:

Guillermo Ochoa / 13 de julio, 1985.

Gilberto Mora / 14 de octubre, 2008.

Fechas clave entre Guillermo Ochoa y Gilberto Mora

Con 40 años cumplidos de Guillermo Ochoa por 17 de Gilberto Mora, estos son los acontecimientos en la carrera de cada uno de estos futbolistas que vestirán la playera del Tri durante el Mundial 2026 con un total de 23 años, 3 meses y 1 día de diferencia.

Debut de Ochoa con América: 15 de febrero, 2004 / Gilberto Mora aún no nacía.

Debut de Ochoa en el Tri: 14 diciembre, 2005 / Gilberto Mora aún no nacía.

Primer Mundial de Ochoa: 9 junio al 9 de julio, 2006 / Gilberto Mora aún no nacía.

Debut de Ochoa en Europa: 6 de agosto, 2011 / Gilberto Mora tenía 2 años.

Primer descenso de Ochoa en Europa: mayo 2014 con Ajaccio / Gilberto Mora tenía 5 años.

Primer titularidad de Ochoa en un Mundial: 13 de junio, 2014 Vs Camerún / Gilberto Mora tenía 5 años, aún no iba a la primaria.

Día del México Vs Brasil en 2014: 17 de junio, 2014 / Gilberto Mora tenía 5 años.

Guillermo Ochoa vivió su primer titularidad en el Mundial de Brasil 2014. Mexsport

Debut de Gilberto Mora: 18 de agosto, 2024 con Xolos / Ochoa ya estaba en AVS FAS de Portugal.

Debut de Gilberto Mora con el Tri: 16 enero, 2025 Vs Inter de Porto Alegre / Ochoa se mantenía en su etapa en Portugal.

Debut oficial de Gilberto Mora con el Tri: 28 de junio, 2025 Vs Arabia Saudita en Copa Oro / Ochoa no fue considerado por Javier Aguirre para la lista final del torneo.

Gilberto Mora debutó con la Selección Mexicana el 16 de enero, 2025 frente al Inter de Porto Alegre. Mexport

BFG