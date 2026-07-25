Lando Norris domina la FP3 en Hungría mientras Checo Pérez sufre por fallas mecánicas

La tercera práctica del Gran Premio de Hungría de la F1 2026 vio al británico Lando Norris colocarse como el número uno con un tiempo de 1m17.939s superando por mínima diferencia a los dos punteros del campeonato: Andrea Kimi Antonelli de Mercedes y a Lewis Hamilton de Ferrari, esto mientras Sergio Pérez no pudo rodar en el trazado.

En la parte final de la FP3, Norris estableció una mejor vuelta que superó por 0.117s a Lewis Hamilton mientras que sobre el líder del campeonato del mundo, Antonelli, consiguió 0.129s demostrando un avance considerable luego de estar fuera del top 3 el viernes.

Charles Leclerc llevó al segundo Ferrari a la cuarta posición a 0.352s de diferencia respecto al puntero con Oscar Piastri cerrando los cinco primero a casi medio segundo de diferencia.

George Russell, segundo piloto de Mercedes, sigue sin encontrar el ritmo y en las simulaciones de calificación apenas le alcanzó para el sexto a seis décimas de su coequipero. La buena noticia para el británico fue finalizar justo por delante de Max Verstappen con Isack Hadjar en octavo.

Como ya ha sido costumbre en las últimas carreras los Racing Bulls fueron competitivos con Liam Lawson en noveno seguido por los Audi de Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

Problemas mecánicos detienen a Checo Pérez en Hungría

El arranque de la última sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Hungría trajo complicaciones serias para Sergio Pérez. Apenas en su vuelta de salida desde los boxes, el monoplaza Cadillac del piloto tapatío presentó una falla severa en el sistema de propulsión acompañada por un sobrecalentamiento en la zona de los frenos traseros, obligándolo a detener la marcha a la altura de la curva tres del trazado.

Este incidente provocó una bandera roja de seis minutos y dejó al mexicano sin rodaje clave previo a la clasificación, sumándose a los recientes inconvenientes de fiabilidad hidráulica y suspensión que arrastra desde la competencia anterior en Bélgica.

Un problema similar de frenado presentó en el Gran Premio de Austria. Cadillac trajo al Hungaroring piezas para intentar solucionar estos problemas.