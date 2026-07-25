Máscara Dorada y Komander, finalistas del Torneo Leyenda de Plata 2026

El Torneo Leyenda de Plata 2026 tiene a sus dos finalistas: Máscara Dorada y Komander. En la batalla estelar del Viernes Espectacular en la Arena México se vivió una intensa y única eliminatoria, que tendrá su final el viernes 31 de julio en la Catedral de la Lucha Libre.

En la eliminatoria participaron: Titán, Templario, Máscara Dorada, Ángel de Oro, Neón, Volador Jr, Guerrero Maya Jr, Komander, Capitán Suicida y Calavera Jr I.

Máscara Dorada con su "Estrella Fugaz" sobre Volador Jr en el Torneo Leyenda de Plata 2026 Foto: CMLL

En los instantes finales de la lucha estelar, Templario revertió “La Mecedora” a Ángel de Oro para rendirlo. Cuando estaba celebrando en la lona, “El Guerrero León” recibió una “Estrella Fugaz” hacia adentro de Komander para después someterlo con toque de espaldas.

Volador Jr sacó del ring a Komander con un “Canadian Destroyer”, mientras Máscara Dorada lanzó un impacto en el rostro para después realizar su “Estrella fugaz” y rendir al Depredador del aire.

Komander reconoció que Máscara Dorada y él son dos de los mejores luchadores aéreos del mundo Foto: CMLL

Aunque ya estaban definidos los dos finalistas, Komander y Máscara Dorada realizaron un “extra”, por lo que tuvieron que intervenir los réferis para parar la contienda.

“Este año es de poder mejorar el marcador de este torneo y subirlo a 2-1, una derrota y dos ganadas. Tenemos un gran combate, un gran rival, Komander, un luchador que ha estado en todo el mundo. Sabemos de la calidad que tiene, creo que pinta para ser un gran combate”, dijo Máscara Dorada.

“Estoy lleno de energía. Estoy a un paso de poder tener oportunidades por campeonatos, mayores, que sé que las he tenido aquí, pero tal vez en lo que llegaba a aclimatarme, el rendimiento es diferente, vengo recargado de energía y preparado para todos los rivales que me he enfrentado aquí, quiero ser campeón en el Consejo. (Máscara Dorada) Ha hecho un gran trabajo, como mexicano y compañero se lo aplaudo muchísimo, que paisanos estén triunfando afuera, estamos dentro de los mejores luchadores aéreos en el mundo”, indicó Komander.

Por su parte, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr vivieron otro capítulo de su rivalidad, donde el lagunero sorprendió al tapatío cuando esquivó “La plancha cavernícola” para después aplicarle “La Cavernaria” y arrancarle la rendición.

Bárbaro Cavernario no se quedó conforme y lanzó el reto de cabellera contra cabellera, lo que aceptó Dragón Rojo Jr.

Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr aceptaron una lucha de cabellera contra cabellera Foto: CMLL

En la lucha de las Amazonas, Tessa Blanchard, Skadi y Garra Negra se llevaron la victoria sobre Persephone, Reyna Isis y Keyra.

Dragón de Fuego y Dragón Legendario tropezaron ante Villano III Jr e Infarto en la segunda lucha.

En el inicio de la función, Stigma, Arkalis y Rayo Metálico se llevaron la derrota ante Vegas Depredador, Tenochca y Kimba.